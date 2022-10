Žitelji Ivanić Grada i okolice u strahu su od prošloga tjedna otkad traje potraga za muškarcem koji je ustrijelio i opljačkao umirovljenika. Policija poziva na oprez i sumnja da bi napadač mogao biti isti onja koji je prije tri tjedna u Sesvetama također pucao na muškarca i zapalio mu automobil.

Pokušaj ubojstva dogodio se u slikovitom mjestu Sobočani, gdje je 70-godišnjem umirovljenom lugaru usred noći napadač došao na vrata i s dva hica ga ustrijelio u nogu.

"Oko pola tri, baš smo se probudili ja i muž i čula sam dva puta isto tako i on. Tu ljudi često tjeraju čagljeve pa sam mislila da je to. Nisam baš mislila da se nešto dogodilo našem susjedu. On je vrlo dobar čovjek, miran, povučen tako da ne znam što se zapravo zbilo da su ga tako operušali", kazala je za RTL Danas Tanja, susjeda napadnutog muškarca.

Napadač bio u potrazi za novcem?

Dan prije žrtvi je netko ukrao automobil, a prije toga iz kuće mu je ukradeno lovačko oružje. Navodno je umirovljenik prodao jednu kuću u Ivanić Gradu pa je moguće da je počinitelj bio u potrazi za novcem.

"U strahu sam, kako ne. Sama živim, moram strahovati. Nije to jednostavno", kazala je Sobočanka Ana Jozić.

Iako policija zasad službeno ne povezuje ta dva slučaja, nagađa se da bi počinitelj mogao biti isti onaj koji je početkom mjeseca maskiran u Sesvetama pucao na muškarca, a potom mu i zapalio automobil. Policija je tada objavila fotografiju osumnjičenog, a i po Sesvetama je očito netko i privatno tražio Ivana Benka jer su osvanuli plakati da se nudi nagrada onome tko ga pronađe.

Provaljivao u kuće Sanadera i Čermaka

"Tvrdim da Sesvete nisu problematična niti opasna zona, opasna gradska četvrt. Možda mi i Dubrava slovimo kao najopasniji, ali ja tvrdim i po ovim izvješćima da smo mi u prosjeku. Ovo je, po meni, izoliran slučaj", kazao je za RTL Stjepan Kezerić, predsjednik Vijeća gradske četvrti Sesvete.

Benko je, inače, odslužio kaznu za desetke provala u elitne kuće poput one Ive Sanadera ili Hrvoja Čermaka. Rodom je iz mjesta u blizini Sobočana i u tom ga kraju dobro znaju.

"Imao sam prilike ga upoznati prije godinu dvije, djelovao mi je sasvim normalno. Što se u čovjeku promijeni, to ne znam", rekao je Slavoljub Markek iz Kloštar Ivanića.