Jednomjesečni istražni zatvor odredio je sudac istrage 54-godišnjem Ž. Đ. osumnjičenom za teško ubojstvo bivše partnerice u utorak u Splitu, na njenom radnom mjestu u trgovini, doznaje se u četvrtak na Županijskom sudu u Splitu.

Sudac istrage odredio je zatvor nakon što je Državno odvjetništvo to zatražilo zbog osobito teških okolnosti kaznenog djela. Za to kazneno djelo može biti izrečena i zatvorska kazna u trajanju do 40 godina.

Izbo nožem bivšu partnericu na njezinom radnom mjestu

Bivšu 44-godišnju partnericu osumnjičeni je ubio u utorak oko 15 sati dok je radila u jednoj trgovini na Splitu 3, gdje je ušao s nožem. Verbalno ju je napao, a potom joj je s leđa zadao više uboda nožem, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede. Žena je vozilom Hitne medicinske pomoći hitno prevezena u KBC Split gdje je ubrzo umrla.

Kupci su u dućanu zadržali osumnjičenog do dolaska policije.

"Nakon događaja 54-godišnjaka su do dolaska policije zadržala dva muškarca koji su se u trenutku događaja nalazili u trgovini, a policijski službenici su muškarca uhitili, doveli u službene prostorije i nad njim proveli kriminalističko istraživanje. O događaju je izviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu čija zamjenica je zajedno s policijskim službenicima obavila očevid i naloženo je obavljanje obdukcije", priopćeno je jučer iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Maloljetno dijete nalazi se s obitelji ubijene majke

Nakon krim istrage uz kaznenu prijavu za teško ubojstvo, osumnjičeni je napadač predan pritvorskom nadzorniku.

Ravnatelj splitskog Centra za socijalnu skrb Ante Bjažević novinarima je jučer potvrdio kako dvoje bivših nevjenčanih partnera imaju zajedničko maloljetno dijete, a dosad nisu bili u tretmanu njihova centra. Centar će obitelji djeteta dati stručnu podršku, dodao je. Maloljetno dijete se sada nalazi s obitelji svoje majke, gdje su njih dvoje živjeli posljednjih mjeseci nakon što su se ubojica i žrtva razdvojili.