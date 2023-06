ODLUKA SUCA ISTRAGE / Istražni zatvor 36-godišnjaku koji je bez položenog vozačkog ispita u Muću usmrtio pješaka i pobjegao

Rješenjem nadležne policijske uprave utvrđeno je da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, no on je bez obzira na to - sjeo za upravljač