Istraga o premlaćivanju migranata, koje su u Šturliću "tonfama" pretukla trojica pripadnika Policijske uprave istarske, "odvraćajući" ih u Bosnu i Hercegovinu, još uvijek traje. U karlovačkom tužiteljstvu te u Ministarstvu unutarnjih poslova potvrdili su za Jutarnji da je na Disciplinskom sudu u Osijeku protiv policajaca u tijeku disciplinski postupak.

Istraga još traje

Karlovačko tužiteljstvo zaprimilo je dio dokumentacije "vezano za predmet koji je formiran u povodu emitirane snimke u emisiji RTL-ove "Potrage", a "nakon zaprimljenog dijela dokumentacije, Ravnateljstvu policije uputili su dodatni zahtjev za provođenje izvida i prikupljanja potrebne dokumentacije". No, hoće li ti izvidi rezultirati i kaznenim postupkom, ovisi o prikupljenim dokazima i saznanjima.

Iz MUP-a poručuju da je "disciplinski postupak pred Prvostupanjskim disciplinskim sudom u Osijeku u tijeku, dok su policijski službenici do okončanja postupka udaljeni s dužnosti". Potvrdili su i da provode izvide u suradnji s karlovačkim DORH-om. Još ranije su se ogradili od svojih kolega, tvrdeći da su oni radili na svoju ruku, odnosno da ne postoji zapovijed ili preporuka koja bi opravdala takvo ponašanje.

Druga strana priče

No, izvor upoznat s istragom tvrdi za Jutarnji da cijeli slučaj ide prema blagoj kazni za nanošenje štete ugledu policije. U prijevodu, ispada da im je jedini krimen bio to što su službenu odoru obukli naopako, kako se ne bi vidjele policijske oznake.

"U tom trenutku na mjestu događaja nisu bila samo njih trojica, već je nedaleko bilo dvadesetak ljudi, također policajaca. Ova trojica vidljiva su na snimkama i oni će podnijeti teret disciplinskog postupka. Ono što javnost možda ne zna, jest to da je Interventna policija ustrojena poput vojske, njihovi pripadnici ne rade ništa bez direktne zapovijedi svojeg nadređenog. Nitko od te trojice sigurno neće dobiti otkaz, zato što je jedan od njih zaprijetio da i on posjeduje snimke događanja na granici te kako će u slučaju takvog raspleta slučaja, on objaviti drugu stranu priče i tako malo jače kompromitirati policijski sustav", govori osoba upoznata s detaljima istrage.

Dvojica policajaca su iz Istre, a jedan je iz Vukovara, ali je radio u PU istarskoj, koja je bila na ispomoći u Šturliću. Sva trojica su suspendirana do okončanja istrage.