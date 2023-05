Pet i pol godina zatvora dobio je Kristian P. (31) zbog pokušaja ubojstva M.V. (27) koji je tog prosinca 2021. u naručju držao godinu i pol dana staro dijete.

Presudu je donio Županijski sud u Slavonskom brodu a Kristian P. dobio je i sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja u trajanju od šest mjeseci i to u bolničkim uvjetima, a ostatak liječenja do prestanka izvršenja kazne odvijat će se ambulantno unutar zatvorskog sustava, javlja Jutarnji list.

Kristian P. se tijekom suđenja u nekoliko navrata različito očitovao o krivnji. Prvo je rekao da se ne osjeća krivim te da nije htio ubiti M.V. Zatim je kazao kako misli da je kriv, ali da je psihički oštećen. Pred kraj suđenja, izjavio je kako se ne želi izjašnjavati o krivnji te da se želi braniti šutnjom.

'Kako ti to razgovaraš sa mnom'

Prema optužbi, Kristian P. je 6. prosinca 2021. oko 16.40 sati - revoltiran time što je poznanik M.V. odbio susret s njim - došao do njegova ulaza u stambenu zgradu, pozvonio mu, pozvao ga da izađe pred zgradu, a kad se M.V. na parkiralištu pojavio s kćerkicom od godinu i pol dana, koju je držao u naručju, Kristian P. je, navodi se u optužnici, kazao:

"Kako ti to razgovaraš sa mnom", a zatim ošamario M.V. Nakon toga, M.V. je počeo spuštati dijete na tlo, a Kristian je, s namjerom da ubije, nožem duljine oštrice 6,5 cm ubo M.V. u pazušnu regiju zbog čega je došlo do nakupljanja zraka između dva plućna krila. Usput je izbila i tučnjava tijekom koje je optuženi nastavio dalje ubadati žrtvu i po nadlaktici te potkoljenici.

"Kristiana znam od prije jer smo zajedno trenirali boks, a njegov otac nam je bio trener. Tog dana smo se slučajno sreli prije toga događaja te smo razmijenili telefonske brojeve da bi mi oko 15.50 sati poslao SMS da želi doći do mene", prisjetio se u sudnici napadnuti M.V. kojem je, prema mišljenju vještaka, život bio ugrožen te spašen pravodobnom liječničkom intervencijom.

"Kazao sam mu da ne dolazi jer da sam zauzet i da ću mu se javiti. I eto njega oko 16.40 sati kod moje zgrade. Bio sam u stanu s kćerkicom i prijateljem. Kristian je pozvonio i tražio da siđem. Odmah mi se obratio riječima da kako to razgovaram s njim te me udario dlanom u lice. Dok sam spuštao kćer iz naručja, bio sam sagnut te sam osjetio dva udarca s lijeve strane u prsni koš, a kasnije sam tek vidio da su to bili ubodi. Okrenuo sam se i udario ga šakom u lice pa je krenuo unazad. Uhvatio sam ga zatim objema rukama oko vrata i tad sam vidio prvi puta da u ruci ima nož a u prsima, po nozi i po ruci sam osjetio peckanja", opisao je dalje M.V.

Sliku krvave ruke objavio na Instagramu

Prisjetio se da su, dok su se hrvali, pali na haubu nekog automobila, a zatim završili na tlu nakon čega su se rastavili.

"Kristian je nakon toga sjeo na bicikl i otišao. I tek tada sam vidio da mi je krvava odjeća. Zvao sam upomoć. Ubo me ukupno 11 puta (dva puta u pluća, šest puta u ruku i tri puta u noge) i svi ubodi su bili u lijevu stranu tijela. Nedugo potom mi je Kristian posao SMS da si zovem Hitnu i da im slobodno dam njegov broj. Zatim je na Instagramu objavio sliku na kojoj se vidi njegova ruka umrljana krvlju i u njoj nož. I tu sam sliku spremio si u mobitel", naveo je M.V. koji je sudskom vijeću tu fotografiju dao na uvid.

Operiran je u bolnici, a radi ubodnih rana na bolovanju je proveo tri mjeseca.

"Poslije svega sam čuo da je okrivljeni još dvije osobe ubo nožem, a svog kuma i odvijačem, i navodno su mu dijagnosticirane duševne bolesti. Par dana prije nego je mene pokušao ubiti čuo sam da je izašao iz zatvora", kazao je M.V.

Sam morao otići na Hitnu taksijem

Prijatelj M.V., koji je tog popodneva bio kod njega u stanu, prisjetio se u sudnici da je, nakon što je prijatelj sišao van pred zgradu s kćerkicom, kroz prozor čuo glasan plač i krikove djeteta pa je sišao i ugledao dijete kako plače.

"Dijete sam uzeo u naručje, a vani sam vidio M.V. kako krvav kleči na travnjaku ispred zgrade, a jedan nešto viši muškarac je sjedao na bicikl te je odlazio psujući i govoreći kako to nije sve. Na kraju je M.V. na Hitnu otišao taksijem jer vozilo nije moglo doći toga trena", prisjetio se prijatelj oštećenog.

Iz provedenog psihijatrijsko-psihološkog vještačenja Kristiana P. iščitava se da ima izražene znakove poremećaja ličnosti koji povremeno imaju karakter psihotičnog. Poremećaj je dijagnosticiran još u predškolskoj dobi, a zluporabom psihotropnih tvari se pogoršao.

Vještak smatra da u vrijeme počinjenja zločina Kristian P. nije bio u cijelosti sposoban kontrolirati svoje nakane niti prepoznati posljedice, stoga je njegova ubrojivost bila bitno smanjena. Vještak je iskazao i zabrinutost da se, u slučaju neliječenja, može očekivati pogoršanje Kristianova ponašanja.

'Nož sam ponio jer sam očekivao da neće biti sam'

Iako se Kristian P. na kraju na suđenju odlučio braniti šutnjom, u sudnici je preslušana snimka njegova ispitivanja nakon što je uhićen. Nije negirao da je nožem nanio ozljede, a kao razlog sukoba naveo je "banalnost koja se mogla izbjeći".

"Znamo se dugo i trenirali smo boks. Taj dan smo razgovarali na telefon i posvađali se. Rekli smo si ružne riječi pa sam se biciklom dovezao do njegove zgrade kako bi mi dao ono što je moje jer od njega sam svaki drugi dan kupovao (…) I nije bilo razloga da me taj dan odbije i izvrijeđa. Pitao sam ga zašto mi prijeti jer sam mislio da smo si dobri. Čušno sam ga, on je trgnuo glavom i udario u glavu kćerku koju je držao u naručju. Na to mi je kazao: ‘Joj dijete si mi udario‘ pa je malu spustio na tlo i uhvatio me za vrat. Potegao sam nož, hrvali smo se… trajalo je sve oko minute. Svladao sam ga i otišao. Ni sam ne znam zašto sam tako postupio jer se nisam imao namjere s njim potući, a nož sam ponio jer sam očekivao da neće biti sam. Koristim ga, inače, za popravke bicikla", kazao je na početku istrage optuženi Kristian K.

Odlučujući o visini kazne, sud je Kristianu kao otegotne okolnosti uzeo u obzir njegov dosadašnji život odnosno, činjenicu da je za isto kazneno djelo već jednom osuđen, a nanizao je i presude za kaznena djela s elementima nasilja poput nošenja teških tjelesnih ozljeda i prijetnji.

Iako je za navedena djela i zatvorski kažnjavan, čini se da dosadašnje kazne nisu polučile svrhu. Sud je kao otegotno ocijenio i činjenicu da je počinjenjem kaznenog djela snažno ugroženo zaštićemo dobro odnosno ljudski život, a otegotnim je ocijenjen i banalan motiv činjenja kaznenog djela kao što je odbijanje oštećenika da se susretne s okrivljenim, naveo je sud u obrazloženju.

Dodatno, otegotna je i sama okolnost počinjenja djela jer je okrivljeni nasrnuo na oštećenog dok u naručju drži dijete te iskazao upornost u želji za usmrćenjem oštećenog, koja se očituje u broju zadanih ozljeda.

Olakotne okolnosti

Olakotna je okolnost što je Kristian P. prilikom prvog ispitivanja priznao djelo, kao i to što je zločin počinio u stanju bitno smanjene ubrojivosti. Olakotna okolnost je i to što je nezaposlen, bez prihoda i imovine te lošeg imovinskog stanja.

Inače, Kristian P. je u penalnim uvjetima, također, stegovno kažnjavan i to krajem prošle godine, kada je u ćeliji fizički napao drugog zatvorenika tako što ga je više puta udario u glavu. Tada mu je izrečena stegovna kazna ograničenje posjeta i dopisivanja u trajanju od 30 dana.