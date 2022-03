Protiv bivše državne tajnice Josipe Rimac USKOK je zasad podigao jednu optužnicu kojom joj se na teret stavljaju malverzacije prilikom dodjele potpora, namještanja zapošljavanja u HEP-u, te sređivanje prolazaka na državnim stručnim ispitima. Nagađa se da će puno okrivljenika, a ukupno ih je 27, priznati krivnju i tražiti nagodbu s USKOK-om, piše Telegram.

Među onima koji su uz Rimac obuhvaćeni ovom optužnicom je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac. USKOK sumnja da je Rimac njezinom bratu Ivanu Ivankoviću sredila prolazak na državnom stručnom ispitu.

'Poljubac' za uslugu

Ivanković je u to vrijeme bio pomoćnik Mirke Jozić, pročelnice za gospodarstvo Grada Zagreb zadužen za energetiku, gospodarenje energijom i održivi razvoj Grada Zagreba. Žalac od početka negira bilo kakvo kršenje zakona u bratovom slučaju.

Krajem travnja 2019. on je trebao položiti državni stručni ispit, a USKOK vjeruje da je njegova sestra zbog toga urgirala kod svoje prijateljice. Na osnovu pronađenih sms-poruka zaključili da je Žalac tražila pomoć od Rimac, dok je ova pak zatražila od Terezije Marić, koja je u Ministarstvu uprave bila zadužena za državne stručne ispite, da osigura prolazak Ivankoviću neovisno o pokazanom znanju.

Zbog toga je, kako stoji u optužnici, Gabrijela Žalac 26. travnja 2019. javila Josipi Rimac da joj brat sutra polaže ispit. Uslijedila je intenzivna komunikacija dvije prijateljice. Rimac piše da ide "javiti", a Žalac joj nakon toga šalje "poljubac".

'Sve riješeno, samo opušteno'

Istovremeno Rimac je snimljena kako govori Tereziji Marić da "brat od Gabi polaže". Uz to dodaje da je "on u Gradu Zagrebu" i da ‘pripaze malo". Ova joj pak odgovara da će provjeriti pa potom javlja da još nema komisije za 25. svibanj, ali da će zapisati napomenu i pitati 3-4 dana prije. Dan prije ispita Žalac je poslala Josipi Rimac poruku s podsjetnikom: "Sutra u 08.30h start, Ministarstvo uprave, Maksimirska 63. Cmokac". Rimac joj je na to uzvratila: "Sve riješeno, samo opušteno".

Iz toga USKOK zaključuje da su Josipa Rimac, Gabrijela Žalac i Terezija Marić sudjelovale u sređivanju prolaska na državnom stručnom ispitu za Ivana Ivankovića. Žalac je zanijekala krivnju, a stavlja joj se na teret da je poticala Josipu Rimac na trgovanje utjecajem, a Kaznenim zakonom za to je predviđena kazna do pet godina zatvora.

"Ja samo nisam željela da moj brat čeka na ispitu cijeli dan. Samo sam htjela da sve teče kako treba", objašnjavala je Žalac istražiteljima koji joj, međutim, nisu povjerovali.