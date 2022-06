Švedska manekenka Isabella Viola Lindblom podigla je institucije na noge svojatanjem državnog otoka Jaz, pored Rogoznice. Nakon što, očito, nije uspjela prisvojiti državno vlasništvo odlučila je napustiti Rogoznicu i krenuti prema Splitu.

Jedan čitatelj Jutarnjeg svjedočio je njenom ekscesnom ponašanju u autobusu. Tvrdi da se ukrcala u Trogiru jutros oko 10 sati te da je izašla na samom ulazu u Split, potpuno dezorijentirana.

"Ona je potpuno nesuvisla, priča i svađa se sama sa sobom, zatim se posvađala s nekoliko putnika, a onda je napala i vozača. Govorila je: 'Kamo ja to idem, kamo me voziš?' On nije znao engleski, pa ju je to vjerojatno dodatno uznemirilo. Bojao sam se da ga fizički ne napadne i omete u vožnji i ugrozi nas sve. Zvao sam i policiju, a tamo su me pitali: 'Jeste li vi liječnik kada znate da joj treba pomoć?' Molim vas, učinite barem vi nešto, bilo mi ju je žao i nisam to mogao gledati. Ona je potpuno izgubljena, rekao bih da se radi o duševnim problemima, apeliram na sve da joj se pomogne, jer ne sluti na dobro", govori putnik autobusa.

Inače, Lindblom je stigla u Hrvatsku prošle godine. Nakon nekog vremena provedenog u Zagrebu, potkraj travnja je počela živjeti na otočiću Jazu, koji je od obale Rogoznice udaljen oko 50 metara.