Općinski sud u Novom Zagrebu proglasio je krivim nezaposlenog ugostitelja B.K. (25). Naime, on je u prvoj polovici rujna u večernjim satima, u busu ZET-a 268 koji je prometovao prema Velikoj Gorici, narušavao javni red i mir tako što je vikao i u više navrata pokazivao spolovilo ostalim putnicima, javlja Index.hr.

Incident u autobusu

Kako stoji u presudi, B.K. je narušavao javni red i mir na naročito drzak i bezobrazan način tako što je u ZET-ovom autobusu vikao: "Cice, pica, guzice, šta me gledate je*o vas".

Također, vrijeđao je i omalovažavao moralne osjećaje nazočnih građana na javnom mjestu tako što je govorio: "Mala, dobra si kao Njemice, je*o bi te". To je ponavljao u više navrata te je potom skidao hlače i pokazivao svoje spolovilo putnicima.

U presudi još stoji kako je 25-godišnjak u autobusu u jednom trenutku i ponizio i povrijedio dostojanstvo jedne djevojke spolnom radnjom na način da se naslonio na njezinu stražnjicu i zadnji dio tijela i simulirao seksualni odnos pokretima.

Sud je zaključio kako je s ciljem prouzročenja straha ponizio i povrijedio dostojanstvo druge ženske osobe radnjama spolne naravi, čime je počinio djelo prekršaja opisano i kažnjivo iz čl. 32. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Za prekršaja B.K. je kažnjen s ukupno 630 eura. S obzirom na to da je u pritvoru bio 16 dana pri čemu se jedan dan zatvora računa kao 39.82 eura, ne mora platiti ništa.

Priznao i bio na liječenju

U postupku okrivljenik je u svojoj obrani iskazao kako priznaje krivnju za počinjene prekršaje. Potvrdio je da je izgovorio sve ono za što je na kraju i osuđen, a kao razlog za pokazivanje spolovila u autobusu naveo je da je to učinio: "Jer smatra da su to one htjele gledati".

Provedeno je i psihijatrijsko vještačenje u kojem je zaključeno da ima shizofreniju i da je u vrijeme počinjenja djela bio akutno psihotičan s rasplinutim mišljenjima te preplavljen sumanutim idejama, zbog čega je i više puta bio liječen u psihijatrijskoj ustanovi. I nakon ekscesa u autobusu proveo je kraće vrijeme u Bolnici za osobe lišene slobode te je primjenom antipsihotika došlo do smirivanja njegovog stanja, stoji u presudi.