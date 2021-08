Dvadesetogodišnji mladić teže je ozlijeđen u incidentu koji se u četvrtak navečer odigrao u moru u Zamratiji kod Umaga. Djelatnik Aquaparka Zambratija verbalno ga je i fizički napao, pri čemu ga je svom snagom udario veslom po glavi, uslijed čega je zadobio tešku ozljedu i četiri šava.

Sve je počelo u večernjim satima u četvrtak kad je s dvojicom prijatelja otišao na noćno kupanje na plažu u Zambratiji. Otišli su do tobogana i platforme na napuhavanje te se na nju popeli.

'Krv je šikljala na sve strane'

"Čim sam se popeo na njega, djelatnik aquaparka doplivao je na surferskoj dasci, a imao je i veslo. Derao se da siđem i uputio mi niz psovki. Budući da nisam htio probleme, sišao sam s te platforme. On je doplivao do mene i mojih prijatelja i nastavio s vrijeđanjem i prijetnjama da će nas prebiti.

U jednom je trenutku zamahnuo veslom. Digao sam ruku u znak obrane pa se zaustavio. Kad sam se okrenuo kako bih se vratio na plažu, osjetio sam udarac po glavi od kojeg sam skoro pao u nesvijest. Krv je šikljala na sve strane pa sam se jako uplašio. Teturajući sam otišao iz mora, dok je djelatnik dalje nastavio s prijetnjama mojim prijateljima", opisao je Zagrepčanin za 24sata.

Dodao je da su na plaži bile dvije žene koje su pozvale Hitnu, koja je došla vrlo brzo i odvela ga. Pružili su mu pomoć i zašili glavu.

"Dobio sam četiri šava. S Hitnom je došla i policija iz Umaga koja me ispitivala o situaciji. Znam da sam pogriješio, no nije me trebao napasti i teško ozlijediti", govori.