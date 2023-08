Oni koji žive i već duže vrijeme ljetuju na moru, barem desetljeće, pomorsko dobro počeli su polako prisvajati. Rijetko počnu pokazivati i svoje pravo lice kada se na "njihovom" dobru pojave novi ljudi, iako mediji već duže vrijeme naglašavaju koja sva prava građani imaju na pomorskom dobru, piše Morski.hr.

A posljedica prisvajanja pomorskog dobra je i incident koji se dogodio u Rogoznici. Naime, dok su bili na odmoru u Rogoznici, jedan je par iz Slavonije, stariji muškarac iz kuće pokraj, gađao kamenjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Već na prvom kupanju dobili smo jezikove juhe od starijeg bračnog para zato što smo na kratko privezali SUP za neoznačenu bovu, odvezali smo se i pokušali zaboraviti neugodne susjede. Međutim sutradan u ranim jutarnjim satima dok nije bilo kupača u moru, spuštali smo se supruga, ja i naš pas, crna stafordica na plažu ispod naše kuće za odmor. U jednom trenu doleti kamen veličine rukometne lopte i sva sreća maši nas za otprilike pola metra, supruga je prva primijetila srednjovječnog starca koji iz svog dvorišta bira kamen kojim bi nas ganjao", kažu Ivan i Nela, šokirani turisti iz Slavonije koji, kako kažu, nisu mogli doći k sebi kad su to doživjeli, piše Morski.hr.

"Upozorili smo ga da to ne radi. na što se on oglušio i još odnekuda izvadio kupovnu praćku dobre kvalitete sa namjerom da nas gađa. Vidno iznerviran, otišao sam po telefon da snimim događanja i da pozovem policiju. Dok sam razgovarao s policijom, on je nastavio gađati moju suprugu i psa koji su bili, naglašavam na mjestu za kupanje ispod kuće za odmor koju smo uzeli u najam na dva tjedna", opisuje Ivan što se dogodilo dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Po dolasku policije dali smo izjavu uz čvrstu namjeru da podnesem krivičnu prijavu. Nakon razgovora sa mnom, oba djelatnika PU Šibenik su otišli do susjeda na razgovor. Čuli smo kako ga upozoravaju da to što radi ne čini jer je to kazneno djelo, te se obojica vraćaju k nama s njegovom isprikom da to više neće raditi jer je bio uvjeren da se psi ne smiju kretati ni kupati u moru, a navodno mu je to u telefonskom razgovoru rekao načelnik općine", govori turist iz Slavonije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Htio je gađati i druge kupače

"Sažalili smo se na njegove godine i kažemo policiji da ako bude normalan, nećemo podnijeti kaznenu prijavu protiv njega, što mu je jedan djelatnik prenio. Isti dan poslije podne, neki kupač sveže SUP na bovu podno njihove kuće, a djed brzo na balkon i ispakira praćku s namjerom da gađa kupača s balkona. Snimam telefonom događaj, ali supruga mi prilazi i on primjeti da ga snimam, pa odustane od svoje namjere.

Na kraju konfliktnog razgovora tog dana, rekao je više puta da će ubiti našeg psa i da je to 'American property', dok smo mi u Slavoniji krvarili za vrijeme Domovinskog rata, on je zgrtao bogatstvo u tuđini i sad drsko tvrdi da je to Amerika i sve ispod njegove kuće njegov 'property', iako je to javno pomorsko dobro koje je taj dragi bračni par devlastirao ilegalnom betonažom", kaže ogorčeno ovaj čovjek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dobili smo podršku susjeda i saznali za još otprilike 7 sličnih događaja, a vrhunac priče je da je rekao susjedima da je policija bila i nama napisala kazne. Konstantno nas snima mobitelom i narušava naše pravo na privatnost. Ako vam se priča čini interesantna mi bi rado da se zna za nju. Ne bi me čudilo da se još ljudi javi sa sličnom pričom istih aktera", prepričava Ivan ovu jezivu priču, kakve zasigurno nitko normalan ne želi na Jadranu", zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su stvarne brojke sezone. 'Manje smo radili, a više zaradili'