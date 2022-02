Josipa Rimac ponovno trese HDZ. Njezina mreža protezala se posredno ili neposredno do čak 10 ministarstava, piše RTL.

"Zar vam ja izgledam kao netko tko bi nekoga optužio? Pa ja volim sve ljude, sve moje drage prijatelje, stranačke kolege, a one i koji nisu iz moje stranke kojoj sam do jučer pripadala formalno, ali srcem uvijek", govorila je 2020. Josipa Rimac.





Sa sobom je prije dvije godine povukla državne tajnike, direktore, pomoćnike ministara, a uhićenje ministra Darka Horvata pokazuje da njena mreža i dalje povlači i same ministre.

Prije dvije godine kategorički odbijao

Prije dvije godine, Horvat je vezu kategorički odbijao.

"Ne, ne.." branio se Horvat, i tvrdio da ga Rimac nije tražila da sredi bespovratne potpore obrtnicima, njezinim prijateljima i rođacima, koji su njoj zauzvrat radili stolariju. Za to se inače, sumnjiči njegova pomoćnica Ana Mandac koju je Horvat osobno doveo u ministarstvo.





"Ako je bilo bilokakvih ekscesa, onisu sigurno pojedinačne naravi i zbog toga i ovakve reakcije", govorio je prije dvije godine Darko Horvat, ministar graditeljstva.

Uskok trenutno radi na optužnici za 27-ero okrivljenika, a dok slaže detalje, najbolje je vrijeme za moguće nagodbe, a na to su neki okrivljenici navodno i pristali.

Pokajnici govore sve više

Nekadašnji pomoćnik ministra Ćorića osumnjičeni Domagoj Validžić, za pogodovanje investitorima u vjetropark Krš-Pađene, sada tvrdi radio je po nalogu Ćorića.

Prije tri dana govorio da nije bilo ništa

"Nikada ni jednom suradniku nisam dao nalog da učini nešto nedopustivo. Spominje se neka kava s investitorima? Kakva kava? Ništa nije bilo? Uvijek sam na raspolaganju USKOK-u", govorio je Tomislav Ćorić u RTL- Danas prije tri dana.



Zbog bliskosti s Rimac na razgovorima u USKOK-u bila je i ministrica poljoprivrede, ali i premijerova suradnica Tena Mišetić.



"Josipa Rimac mene nikad nije nazvala vezano za uredbu o zakupu šumskog zemljišta", rekla je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.



U preko 80 tisuća snimljenih razgovora, i stotine tisuća poruka, USKOK je zabilježio i ovaj između tajnice kabineta ministrice Vučković- Ružice Njavro i Josipe Rimac koja joj navodno nosi mito od šibenskog poduzetnika Ante Sladića za posao oko šumskog zemljišta.

'Poslao ti da imaš za Uskrs'

"Uglavnom Ante ti je rekao sljedeće, da mi to poguramo, da on stoji iza onoga što je zadnji put rekao i da sigurno računaš na svojih 500 tisuća kuna što se tiče kad prođe.

Sad ti je poslao da imaš za Uskrs", bila je poruka Josipe Rimac.

Njavro na to odgovara "Ma daj!", a Rimac porukom "Nećeš me valjda zaje*ati, a ja sam ti donijela, drži to".

Na pitanje je li bilo poziva i utjecaja Josipe Rimac prema njemu, ministar Banožić govorio je: "Bilo je, ali to nije bilo ništa neuobičajeno."

Najveći udarac još od Sanadera

Zbog pucanja mjera nadzora, Rimac je uhićena prije dvije godine, i tada je tajming državnog odvjetništva pred izbore bio upitan za premijera.

Afera Rimac zahvatila je bivše, a od danas i aktualnog Plenkovićeva ministra, za HDZ slučaj je to koji im je zadao najveći udarac još od Ive Sanadera, zaključuje RTL.