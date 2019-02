HULIGANSKI NAPAD U ŠIBENIKU: ‘Mog 20-godišnjeg sina bestijalno je iscipelarilo 15 ljudi dok je čekao autobus’

‘Deset minuta prije polaska autobusa, dvojica ‘Funcuta’, a jedan od njih imao je fantomku, prišla su mi i počela me naguravati i udarati. Vrlo brzo došlo ih je još 10 do 12, ne sjećam se više – bacili su me na pod i iscipelarili. Iako su bili maskirani, prepoznao sam njih četvoricu… priča 20-godišnjak iz Vodica kojeg su napali huligani u Šibeniku

Mladi Vodičanin, 20-godišnji Toni Juričev, zadobio je teške tjelesne ozljede u huliganskom napadu 15-ak pripadnika navijačke skupine šibenskih Funcuta koji se u ponedjeljak navečer oko 19 sati dogodio na autobusnom kolodvoru u Šibeniku.

Tonija su huligani napali dok je s djevojkom čekao autobus. Isprva su mu prišla dvojica i naguravala ga, a potom je pristiglo njih 15-ak koji su ga potom cipelarili. Da je Toni pretučen njegovim roditeljima je javila djevojka koja je svjedočila događaju.

Ležao je ispred perona kad je stigla hitna

“Cura je bila sva u šoku i samo mi je rekla da su Tonija napali na kolodvoru i da leži ispred perona. Neka gospođa potom je nazvala Hitnu pomoć i vozilo je brzo došlo. Za 20-ak minuta sa suprugom sam bio u šibenskoj bolnici na Objedinjenom odjelu hitne medicinske pomoći. Toni je zadobio podljeve ispod oba oka, ozljede nosa koju su sanirali s dva šava, potom su mu nakon snimanja konstatirane ozljede ramena i nagnječenje rebara”, opisao je za Jutarnji list Tonijev otac Dado Juričev, ističući kako su njegovog sina bestijalno iscipelarili.

Smatra da je povod na njegovog sina bilo to što je Hajdukovac što potvrđuje i činjenica da na svom Instagramu ima fotografije s navijačkim obilježjima.

‘Ne mogu vjerovati da šibenska mladost može udariti na vodičku’

“Pretpostavljam da je to bio povod ‘Funcutima’ da se obračunaju s mojim sinom. I to na ovakav kukavički način da ih je došlo petnaestak. Kao roditelj sam ogorčen, ali i tužan. Šibenik i Vodice su dva susjedna mjesta, imam puno prijatelja iz Šibenika. Ne mogu vjerovati da šibenska mladost može udariti na vodičku. Želim samo kao otac da se više stane na kraj ovom huliganskom ludilu koje vlada u našoj državi, da nijedno dijete više ne nastrada zbog pripadnosti nekom klubu”, kaže otac mladića.

Toni kaže da je prije napada bio s djevojkom na njezinom maturalnom after partyju i da su još ondje dobili prijeteću poruku.

“Slušali smo i pjevali Hajdukove pjesme, kad mi je na Instagramu stigla prijeteća poruka od jednog šibenskog ‘Funcuta’ da, kako je on napisao, prestanemo s glupostima. Odgovorio sam da nećemo više pjevati. S djevojkom sam se uputio na kolodvor jer smo imali autobus u 19 sati. Deset minuta prije polaska autobusa, dvojica ‘Funcuta’, a jedan od njih imao je fantomku, prišla su mi i počela me naguravati i udarati. Vrlo brzo došlo ih je još 10 do 12, ne sjećam se više – bacili su me na pod i iscipelarili. Iako su bili maskirani, prepoznao sam njih četvoricu, jer su mi i prije prijetili”, ispričao je mladić koji je sve prijavio policiji. Istraga je u tijeku.