U četvrtak nešto iza 23 sata, kraj studentskog centra na Savi srušila se vojna letjelica. Na teren je odmah izašla policija zajedno sa svim interventnim službama. Za sada još uvijek nije službeno potvrđeno o kakvoj se letjelici radi, no strani analitičari prema fotografijama pretpostavljaju da je riječ o ukrajinskom dronu Tu-141.

Najpoznatiji hrvatski vojni pilot u mirovini, Ivan Selak, šokiran je činjenicom da je letjelica neopaženo proletjela zračnim prostorom članica NATO-a.

"NATO zaštita zračnog prostora zemalja članica očito ne funkcionira onako kako piše u papirima. Naravno da će oni objaviti priopćenje u kojem će pisati da su objekt cijelo vrijeme pratili, da su pretpostavili o kakvoj se točno letjelici radi i da nije riječ o napadu i slično. Ali demantira ih jedna činjenica. Taj je objekt pao na glavni grad jedne članice NATO-a. To je nedopustivo", rekao je Selak za Dnevnik.hr.

'Ovo je bizarno i smiješno'

Selak pretpostavlja da je letjelica u Hrvatsku ušla iz mađarskog zračnog prometa, a to je kasnije potvrdio i premijer Plenković.

"Ne mogu vjerovati da nije viđen i praćen. Ali je baš došao do glavnog grada članice NATO-a i tu je pao. Ovo je stvarno bizarno i smiješno. Tako me nasmijalo to da nitko ne reagira. Vjerojatno je sad panika u NATO-ovoj kontroli zračnog prostora i sad smišljaju odgovor", kaže Selak.

Pretpostavlja da je gubitak goriva razlog pada letjelice. "Kad letjelica padne na zemlju, a ništa ne gori, onda je vjerojatno to razlog. Da je u njoj bilo goriva, nastao bi požar", objasnio je pa dodao kako pretpostavlja da je dron u Hrvatskoj završio jer se "oteo" kontroli. Takvim letjelicama se, naime, može upravljati tijekom leta, ali im se može i isplanirati cijela ruta leta.