USKOK je, nakon provedene istrage, podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (41) zbog sumnje u zloupotrebu položaja i ovlasti. Optužen je da je, dok je radio kao zapovjednik u vojsci, tijekom dvije godine koristio svoj položaj kako bi se financijski okoristio.

Prema optužnici, u razdoblju od travnja 2021. do kolovoza 2023. u Doljanima, kao zapovjednik skladišta materijalne imovine, naredio je podređenima da ga uključe u popise djelatnika na zadacima održavanja i uništavanja ubojnih sredstava, iako te poslove zapravo nije obavljao. Na taj način ostvario je pravo na dodatak na plaću, a ministarstvo obrane mu je isplatilo 15.042,28 eura na temelju lažnih izvješća.

No, to nije sve. Optužnica ga tereti i da je, od travnja 2021. do prosinca 2022., nalagao vojnicima i zaposlenicima da tijekom radnog vremena obavljaju građevinske radove na njegovoj kući, koristeći pri tome službena vozila za prijevoz građevinskog materijala i vojne strojeve za radove. Radnici su na njegovoj kući odradili najmanje 795 sati, a Ministarstvo obrane sve to platilo preko 10.000 eura.

Osim toga, koristili su i službena teretna vozila za prijevoz građevinskog materijala, pri čemu su trošili gorivo plaćeno državnim novcem, čime je država oštećena za dodatnih 389,53 eura.

Kao šlag na tortu, u kolovozu 2021. godine, nakon spaljivanja otpisanog streljiva, prodao je otpadni mesing tvrtki koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina, zadržao novac od prodaje – 1.480,40 eura – i time ponovno oštetio državu.

