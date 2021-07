Na doživotni zatvor uz devet mjeseci samice prvostupanjski sud u Milanu osudio je 27-godišnjeg Aliju H., koji je podrijetlom iz sjeverozapadne Hrvatske. On je ubio svog dvogodišnjeg sina, koji je plakao cijelu noć. Tukao ga je i mučio paleći mu čikove po cijelom tijelu, javlja Jutarnji.

Iako je presuda nepravomoćna, po odluci suda bit će protjeran iz Italije, kad se za to steknu svi uvjeti. Ako presuda postane pravomoćna, to bi značilo da će je odslužiti u nekom od hrvatskih zatvora.

Iživljavao se i nad ostatkom obitelji

Ovo je prvi takav slučaj obiteljskog nasilja u Italiji. Tužiteljstvo ga je teretilo i za zlostavljanje triju kćeri, no to mu nije dokazano, za razliku od iživljavanja nad tada trudnom suprugom. Ona je protiv njega pokrenula parnicu, a moglo bi joj pripasti i do 300.000 eura odštete. Na presudu za ubojstvo, navode talijanski mediji, Alija H. nije ni trepnuo.

Njegov odvjetnik Giuseppe de Lalla je već najavio žalbu, jer nije očekivao toliku kaznu za mučenje, već samo 30 godina zatvora, misleći da je to relevantnija kazna za obiteljsko nasilje.

Pokušao sve svaliti na suprugu

Okrutni zločin dogodio se 22. svibnja 2019. u prizemnom stanu u Ulici Ricciarelli u milanskom naselju San Siro. Alija H. je tada bio u stanu sa suprugom i troje od četvero djece. Oko tri sata ujutro je počeo nervozno hodati po sobi, jer mu je dječji plač nakon konzumacije hašiša postao nepodnošljiv. Prišao je krevetiću i izudarao dječaka šakama, a zatim ga palio opuškom cigarete.

Tri sata kasnije, Alija H. okrenuo je broj 112 i zavapio: 'Pomozite, moj sin ne diše'. No prije dolaska djelatnika Hitne pomoći, pobjegao je s kćerima u kuću svog poznanika, gdje ga je pronašla i uhitila talijanska policija. Tijekom suđenja pokušao je svu krivnju svaliti na suprugu.

"Ja ga jesam udario, ali ne jako. Zapravo, ja sam ga ugrizao, ali ne jako. A ona ga je udarila u oko i gasila mu cigarete po tijelu", branio se u sudnici, ali sud mu nije povjerovao, jer je, između ostalog, rekao i da je, "kad je pušio hašiš, imao zle nasrtaje, jer si je utuvio u glavu da mu je najmlađi sin uklet jer mu je to rekla njegova mama".

"Zbog toga sam imao paranoje. Budio sam se noću, pušio i budio njega. I tukao ga", otkrio je naposljetku Alija H.