DRAMATIČNA SUBOTA U ISTRI / Hrabri Puljani srčano se bore da ugase požare koji bjesne na više mjesta u gradu

Nakon četiri sata teške borbe protiv vatrene stihije, veliki požar koji je u subotu oko 11,50 sati buknuo na području Dolinke i Valdebeka u Puli u potpunosti je pod nadzorom, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. Ponovio je i da, osim nastale materijalne štete, nitko nije stradao. "Požar je pod kontrolom, ali ne možemo još utvrditi da je lokaliziran jer su kanaderi još tu. Sad su sletjeli po redovnoj proceduri po gorivo u Zračnu luku, piloti imaju propisano vrijeme odmora i oni će, s obzirom na situaciju i vremenske prilike, do večeras biti na ovom području", izvijestio je Kozlevac te dodao da se materijalna šteta još utvrđuje. Po njegovim riječima, do sada je izgorjelo oko 40 hektara bjelogorice, crnogorice, i niskog raslinja, a u gašenju požara sudjelovalo je 76 vatrogasaca s 29 vatrogasnih vozila, a pripomogao je i veliki broj građana koji su čuvali svoje objekte i kuće. "Nitko nije stradao niti ranjen, nije stradao niti jedan stambeni objekt već je stradalo gospodarskih objekata po vrtovima te 25 vozila koja nisu bila u voznom stanju, u dvorištu automehaničarske radione te je nagorjela radiona", naveo je Kozlevac. Na pitanje sumnja li da je požar podmetnut, s obzirom na to da su u par dana izbila dva velika požara na tom području, Kozlevac je odgovorio kako je normalno da je to sumnjivo. "Ako je netko životno zainteresiran za uzroke, onda su to vatrogasci i zato se nadam da ćemo uskoro nešto otkriti", poručio je.