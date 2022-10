HDZ-ov varaždinski župan Anđelko Stričak oglasio se o snimci koja pokazuje sukob u kojem je sudjelovao, a koji se dogodio u jednom kafiću u Varaždin u noći s 23. na 24. rujna.

"O okolnostima napada na mene, koji se dogodio 24. rujna 2022., dao sam izjavu na konferenciji za novinare u ponedjeljak. Objavljena snimka potvrđuje da sam sve vrijeme bio za svojim stolom i nikoga nisam napao niti udario. Nažalost, te večeri sam se zatekao na krivom mjestu u krivo vrijeme", kaže Stričak.

'Prišla nam je skupina gostiju'

Snimka potvrđuje da je zajedno s kolegama i kolegicama iz Varaždinske županije sjedio cijelo vrijeme sjedio na terasi.

"Nismo odlazili od stola, a kada smo se iza 3 sata digli od njega da bi otišli, prišla nam je jedna skupina gostiju s kojom smo nešto raspravljali. Jednog od njih držao sam u zagrljaju, međutim, ipak se spotaknu i zamalo pao, što se i vidi na snimci", rekao je župan za Varaždinske vijesti.

Dodao je i kako tu osobu nije ni on niti bilo tko drugi gurnuo, udario ili bilo što slično napravio, a zašto ga je 24-godišnjak napao, i to udarcem čašom u glavu, nije mu jasno ni danas.

'Ne znam što ga je potaknulo na nasilni čin'

"Taj koji me napao uopće nije bio iz društva onoga tko se spotaknuo. S njim prije udarca čašom nisam bio u nikakvom kontaktu ni ja niti bilo tko od kolega i ne znam što ga je potaknulo na nasilni čin zbog kojeg sam iste večeri završio u ambulanti", kaže varaždinski župan.

Zbog tučnjave, odnosno kršenja javnog reda i mira na terasi omiljenog noćnog okupljališta varaždinske mladeži, sudionicima, od kojih su neki bili u vidno alkoholiziranome stanju, policija je izrekla novčane prekršajne naloge, odnosno novčane kazne, tako da ovaj nemili incident nije došao ni do državnog odvjetništva niti do suda.

Plenković: 'Pogledao sam snimku, ne vidim da je on nekog udario'

Premijer Andrej Plenković komentirao je snimku koja pokazuje taj sukob.

"Pogledao sam tu snimku. Ja ne vidim tamo da je on nekog udario", rekao je Plenković, na što je novinarka dodala da se na snimci vidi da je župan nekoga odgurnuo.

"To nije udario. Ne znam je li nekog udario ili odgurnuo… Ako vi to tako vidite, vi ste mladi pa vidite bolje od mene. Ono što ja vidim je da je netko njemu bacio čašu u glavu. Prema tome, ako je dobio čašu u glavu… Ne vidim da je tamo započeo neku veliku kavansku tuču. To mi se nije baš činilo", rekao je Plenković pa dodao:

"Ja mislim da u svakom slučaju nije dobro da se to dogodilo. Rekao sam mu da to nije situacija u kojoj se čovjek na toj dužnosti treba naći.

"Ne vidim da smo još u fazi da bi trebao biti sankcioniran u stranci. Ono što je dobro je da policija utvrdi što se dogodilo, to da je on dobio u nekom kafiću usred Varaždina čašu u glavu, to nije dobro. Prije svega za onog tko je bacio čašu. Ne vidim da je on nekoga udario ili da je nešto bacio", rekao je Plenković.