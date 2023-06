Ni četvrti dan nakon hakerskog napada na Hrvatski autoklub sustavi nisu radili kako treba. Zato je uspostavljen drugi način informiranja vozača.

"Vozači su pravovremeno obaviješteni o stanju u prometu, o svim promjenama putem web portala revija.hak.hr, ali isto tako putem javljanja na radio postaje", kaže izvjestiteljica HAK-a Sandra Pučić.

Tijekom popodneva HAK-ova službena stranica počela je davati znakove života. Nešto iza 15 i 30 dio kamera je počeo pokazivati sliku u realnom vremenu. Međutim, za provjeru stanja na cestama i dalje upućuju na stranicu revijahak.

Iz MUP-a poručuju samo da je istraga u tijeku. No, činjenica da su sustavi napadnuti nekoliko dana prije jednog od prvih prometnijih vikenda uoči turističke sezone stručnjacima ukazuje na pomno planiranje.

Traže novac ili kradu podatke

"Ti motivi mogu biti financijske naravi, one poznate prijetnje da netko traži određenu svotu novca da bi osposobio sustav. Može doći do same krađe podataka pa opet može netko tražiti određenom ucjenom da bi vratio te podatke. Može se raditi i o tome da je netko htio doći do nekih osobnih podataka pa krađom i prodajom tih podataka može napraviti štetu", kazao je potpredsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alen Delić.

Kako neslužbeno doznaje RTL, ovdje je bila riječ o ucjeni i kriptiranju sustava. Koju svotu je nepoznati haker tražio nije poznato. No, dugotrajan oporavak sustava sugerira da je šteta značajna.