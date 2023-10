Završilo je suđenje Filipu Zavadlavu. Podsjetimo, sudilo mu se zbog teškog trostrukog ubojstva u splitskom Varošu. Kako piše Index.hr ispitivali su se svjedoci, čitale završne riječi, a još se čeka konačna presuda. Zavadlavu je na početku propao manevar prekida ročišta - podnio je podnesak kojim je tražio isključenje predsjednice vijeća. Vijeće mu je to, ipak, odbilo.

Na splitskom županijskom sudu ispitana su dva svjedoka koji su htjeli ostati anonimni zbog straha. Pozvali su ih, naime, okrivljenik i opunomoćenik žrtava, odvjetnik Željko Lubina. On je pozvao svjedoka za kojeg je majka žrtve Marina Bobana rekla da je trebao biti na motoru u vrijeme događaja umjesto njezinog sina kojeg je, prema optužnici, Filip ubio.

Postupak traje od 2020. godine, a tek su danas tog svjedoka ispitali. Došao je u pratnji policijskih službenika, a vrlo je nervozno sjedio na klupi bez osobnih dokumenata. Ponavljao je kako ne želi dati izjavu, kao i da su ga službenici dignuli iz kreveta i da on ne želi biti tu.

"Želim da me razumijete, ne želim govoriti, moram zaštititi obitelj i sebe. Ne želim davati izjavu", ponavljao je svjedok dok su mu okrivljenik i odvjetnik postavljali pitanja.

"Ja imam obaveza, moram ići. Neću odgovarati, nemojte me ispitivati. Ne znam zašto me uporno ispitujete ako to ne želim", kazao je svjedok dok se suzdržavao da rukom ne obori mikrofone koji su se nalazili ispred njega.

'Ne sjećam se jesam li vidio nož...'

Osim njega, na sudu su ispitali i Filipovog prijatelja, a on je opisao što se to dogodilo u ljeto 2019. godine na Matejuški kada su dvije osobe fizički napale Zavadlava.

"Šetali smo i pričali kada se iza nas pojavio motor na kojem su bile dvije osobe koje su nasrnule na Filipa. Krenuli su ga tući rukama i nogama i ne sjećam se jesam li vidio nož. Tu večer me je Filip zamolio da ga otpratim kući i ja sam to učinio. Govorio mi je kako ima problema s nekim momcima, ali se ne sjećam da mi je govorio njihova imena", kazao je svjedok, a Filip ga je ispitivao i tvrdio kako on zna o kome se točno radi.

"Ajde reci istinu, što je sada", poručio mu je kratko Filip, a reagirala je i sutkinja. Svjedok je, ipak, i dalje govorio kako nije upoznat o kojim se osobama radilo.

"Svjedok se izolirao od saznanja da je upoznat s tim tko me je napao i ne želi ih iznijeti jer mu prijete", rekao je Zavadlav pa poručio prijatelju da će se vidjeti prije nego on to misli.

'Negiram da sam svojim rukama stisnuo obarač pištolja'

Filip je tražio nove svjedoke i nova vještačenja, no sutkinja Višnja Strinić je sve odbila, a dokaze je okarakterizirala nevažećima i odugovlačećima za ovo suđenje. Županijsko državno odvjetništvo u završnom govoru predložilo da se Filip Zavadlav proglasi krivim.

"Smatram da je počinio ova kaznena djela i da je to učinio iz osvete. Radi se o hladnokrvnim i pripremljenim kaznenim djelima. On je to planirao duže vrijeme i na kraju počinio, a da ni u jednom trenu nije iskazao grižnju savjest jer je žrtve nazivao crkotinama", zaključila je državna odvjetnica Mila Dolić. Odvjetnik žrtava Željko Lubina zatražio je da se iz optužnice ukloni to da su žrtve bile povezane s drogom.

S druge strane, odvjetnik okrivljenika Toni Vukičević kazao je da se u ponovljenom postupku ništa nije promijenilo te da i dalje nije otkriven motiv. I Zavadlava je sve ovo iznenadilo, a nije očekivao da će se danas održati završna riječ.

"Zatekli ste me s ovim. Nisam očekivao da će se sve ovo danas dogoditi. Što se tiče moje završne riječi, iskazat ću je pisanim putem. Sada ću reći da osporavam optužnicu i negiram da sam svojim rukama stisnuo obarač pištolja koji je bio upućen prema žrtvama. Takvih podataka nema, a kamoli dokaza. Od suda tražim oslobađajuću presudu", zaključio je Zavadlav.

Naime, u optužnici se Zavadlava tereti da je "iz bezobzirne osvete" ubio trojicu muškaraca koji su prijetili njegovom bratu Stanislavu. Na prvom suđenju Filip je dobio 40 godina zatvora, a Visoki kazneni sud ukinuo je dio prvostupanjske presude vezan za optužbe da se planirao osvetiti osobama iz narkomanskog miljea.

Presuda za ponovljeno suđenje objavit će se idući mjesec, 24. studenog.