Protiv Mateja (27) iz Zagreba je podignuta optužnica kojom se traži osam mjeseci uvjetnog zatvora zbog premlaćivanja drugog mladića, Filipa.

Kako piše Danica.hr, Filip je istukao svoju djevojku i zatočio je u stanu. Ona je sve to ispričala prijateljici i njezinom zaručniku Mateju, koji je inače njezin bivši dečko. Nakon toga Matej je istukao Filipa i prijetio mu smrću ako ikad ponovi nešto slično.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imam doma metke i pištolj, bilo bi mi žao da ih potrošim na tebe", rekao je Matej telefonom Filipu.

Nakon toga ga je u parku nekoliko puta udario šakom u glavu, a nakon što je pao na pod, još ga je nekoliko puta udario nogom po tijelu. Sve je učinio, ispričao je tijekom istrage, kako bi zaštitio prijateljicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon toga ga je podigao te doveo do mene i prijateljice, odnosno do vozila pored kojeg smo stajale cijelo vrijeme. Tada je Matej od Filipa tražio da mi se ispriča, što je on i učinio. Filip je imao natučenje oka koje mu je bilo zatvoreno, a iz nosa mu je išla krv. Matej je napao i prijetio Filipu u afektu, revoltiran time što je meni Filip napravio dan ranije. Mislim da ga je samo htio uplašiti kako to više nikada ne bi napravio meni ili nekoj drugoj djevojci", ispričala je djevojka, koja je nakon svega prekinula s Filipom.

Matej je uhićen nakon što ga je Filip prijavio policiji, a presuda protiv njega je nepravomoćna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kablovi pod naponom iznad glava djece, tu ni Hitna ne može doći: Pričamo desetljećima, nema sluha...