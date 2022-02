Gotovo svakodnevno mediji izvještavaju u prometnim nesrećama, no to uglavnom bivaju one s ozlijeđenim ili poginulim osobama ili velikom materijalnom štetom. Tako znamo da su u srijedu poginule dvije osobe u sudaru dva automobila u Šibeniku.

Srušio biciklista i pobjegao

No, svakog se dana događaju i deseci nesreća u kojima, srećom, nema nikakvih posljedica, ali pokazuju vozačku nekulturu i nemar. Takava se nesreća ovih dana dogodila na zagrebačkom "zelenom valu", odnosno na raskrižju Hebrangove i Preradovićeve ulice.

Na snimci, koja je objavljena na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode" vidi se kako biciklist normalno vozi po biciklističkoj stazi. Dolaskom na raskrižje, na čijem je semaforu bilo zeleno svjetlo, obara ga vozač automobila koji je skretao ulijevo. Nakon što je biciklist ustao i otresao prljavštinu, vozač automobila je otišao, bez da mu je pružio pomoć. Biciklistu je na kraju pomogla pješakinja.

Snimka je skupila više od 36.000 pregleda i oko 460 komentara koji nisu pohvalni za sve oni koji smatraju da je biciklist kriv.

Lekcija iz propisa

Samo u ovoj nesreći prekršeno je nekoliko propisa, pa ćemo ih ponoviti. Biciklist nije dužan sići s bicikla ako prolazi raskrižje po vidljivo označenoj biciklističkoj stazi, što je dotični sa snimke i učinio. S obzirom na to da nije skretao, nije dužan davati signale rukom ostalim vozačima.

S druge strane, vozač automobila koji skreće ulijevo dužan je propustiti sva vozila koja se kreću u suprotnom smjeru ili skreću u smjer u koji i on želi skrenuti. Osim toga, mora propustiti sve pješake i bicikliste, pa čak i kada nema semafora, bez obzira na to u kojem se smjeru oni kretali.

Uz to, vozač automobila dužan je zaustaviti se i pružiti pomoć unesrećenoj osobi. Mjesto nesreće ne smije napustiti bez ispunjenog obrasca o prometnoj nesreći ili do dolaska policije, koja bi, zahvaljujući snimci, trebala sankcionirati prekršitelja.