Eksplozija iznenadila vatrogasce dok su gasili sjenik. Policija otkrila detalje

U Generalskom Stolu, hrvatskoj općini u Karlovačkoj županiji, jučer je oko 20.30 sati došlo do eksplozije nakon zapaljenja sijena za vrijeme dok su vatrogasci gasili požar, izvijestila je karlovačka policija.

"Na zasad neutvrđen način, došlo je do požara sjenika 75-godišnjaka i do zapaljenja bala sijena koje su bile skladištene u sjeniku. Dok su požar gasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Generalski Stol, došlo je do eksplozije za sada neutvrđene eksplozivne naprave, uslijed čega je došlo do zapaljenja još nekoliko rolo-bala sijena koje su bile u blizini na otvorenom prostoru.

U događaju nitko nije ozlijeđen, a požar je ugašen oko 23,00 sata. Danas će na mjestu događaja biti proveden protueksplozijski pregled i očevid. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje", javlja policija.

