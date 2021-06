Početkom lipnja u parku u Ulici Rudolfa Bićanića na zagrebačkoj Knežiji, jedna je žena zaskočila 43-godišnjaka, staklenom bocom ju razbila glavu, zalila ga pivom te mu tako ošamućemom iz torbice koju je nosio oko pojasa ukrala 16.500 kuna, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.

Pljačkama se okoristili za 18.000 kuna

Ali to nije sve. Do ošamućenog i opljačkanog muškarca potom je došao 54-godišnjak i iz njegovog novčanika ukrao bankovnu karticu s kojom je potom čak sedam puta kupovao u trgovinama. Opljačkani je htio nazvati policiju, ali mu pljačkaš to nije dozvolio te mu je razbio mobilni telefon. Isti 54-godišnjak sredinom lipnja je u jednoj trgovini u Jablanskoj ulici na Rudešu pokušao ukrasti više mesnatih i suhomesnatih proizvoda. U pokušaju pljačke zatekao ga je zaštitar i zadržao do dolaska policije.

Iz PU zagrebačke priopćili su da su dvoje osumnjičenih za pljačke nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja odvedeni u pritvor. Nanijeli su štetu u iznosu od oko 18.000 kuna.