Svega 14 i 15 godina stara dvojica dječaka iz Belog Mansatira oteli su svog maloljetnog sugrađanina te ga mučili u jednoj napuštenoj kući kako bi mu oduzeli novac.

Dvojica maloljetnika stara 14 i 15 godina presrela su trećeg, pod prijetnjom fizičkim napadom ga odvode do jedne napuštene kuće gdje ga skidaju do gole kože, polijevaju nečim nalik na motorno ulje, udarali ga nekoliko puta, uzeli mu mobitel te mu prijetili ako im ne da novac. Drama je to koja se u večernjim satima 1. lipnja odvijala u Belom Manastiru, a o kojoj je detalje donijela Policijska uprava osječko-baranjska navodeći kako je maloljetniku pružena liječnička pomoć u KBC-u Osijek gdje su mu konstatirali lakše tjelesne ozlijede. Također navode kako su počinitelja predali pritvorskom nadzorniku te protiv njeg apodnijeli kaznenu prijavu zbog razbojstva, protupravnog oduzimanja slobode i ozljede.

Susjedi o svemu ne žele govoriti, a jedan od njih novinarima Glasa Slavonije poručio je da “prošetaju”. Drugi je, pak, rekao kako ne zna što se događalo, ali tvrdi kako su policijska vozila tamo bila parkirana do subotnjeg podneva. Dio Belomanastiraca, naime, “čuo je” priču kako je u dvorištu spomenute napuštene kuće za stablo oraha bila svezana osoba te kako je prvi susjed začuo zapomaganje i o svemu obavijestio policiju…

Policiji poznati od ranije

Neslužbene ali pouzdane informacije govore da su maloljetni počinitelji već otprije poznati policiji. Nad obojicom su u tijeku zakonom propisane mjere, a iz specijalizirane ustanove najvjerojatnije su pušteni na vikend.

Nakon posljednjih kaznenih djela razbojništva u veljači u maloljetničke prijetupe bio je uključen i Centar za socijalnu skrb iz kojeg poručuju da su učinili sve što je mogao

Nakon što policija evidentira počinitelja, naime, slijede razgovori i savjetovanje s roditeljima i djecom te uvid u obiteljske prilike. Nakon procjene situacije i rizika mogu se izricati mjere stručne pomoći i podrške obitelji ili izdvajati djecu iz obitelji i smjestiti ih u odgovarajuću ustanovu ili udomiteljsku obitelj. Centar maloljetne počinitelje kaznenih djela upućuje i na dijagnostičku obradu u Dom za odgoj djece i mladeži, čiji je cilj opservacija i donošenje mišljenja multidisciplinarnog tima o prijedlogu daljnjeg tretmana za dijete ili maloljetnika.

Na temelju takvog zaključka, odnosno mišljenja, Centar upućuje prijedlog sudu za smještaj djeteta u odgovarajuću ustanovu i sud u konačnici donosi rješenje o tome što je sve dugotrajan proces.