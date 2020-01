DORH OTKRIO MOTIV MASAKRA: Filipa će braniti ugledni odvjetnik; Oglasio se i stric ubijenog mladića: ‘Donekle ga mogu razumjeti’

Prema tvrdnjama DORH-a motiv trostrukog ubojstva u Splitu bila je osveta osobama iz narkomanskog miljea koji su ga iznuđivali, pritili mu i fizički napadali njegova bratanja i njega

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je u ponedjeljak istražni zatvor Filipu Zavadlavu (25) osumnjičenom za trostruko teško ubojstvo i općeopasnu radnju, potvrdio je glasnogovornik suda Damir Romac.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) priopćilo je danas kako je doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 25-godišnjeg Filipa Zavadlava, osumnjičenika za trostruko ubojstvo u Splitu u subotu. DORH navodi da je motiv krvoprolića u Splitu bila “bezobzirna osveta većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno” te da je “na protupravan način nabavio automatsku pušku s većom količinom streljiva”.

Zavadlava će braniti poznati odvjetnik Branko Šerić kojega je angažirala Facebook grupa podrške osumnjičeniku Pravda za Filipa, doznaje Večernji list. “Nije uobičajeno jer se zna tko može potpisati punomoć. Ali, da se ne može angažirati odvjetnik, da da stručnu pomoć jednoj grupi, upravo to je jedna novina. Ali funkcionira, ja sam dokaz”, odgovorio je Šerić na pitanje je li uobičajen ovakav način angažiranja odvjetnika.

Zavadlava, kojemu je zbog više razloga određen jednomjesečni zatvor, kako doznaje Večernji list, nisu danas uspjeli ispitati u Državnom odvjetništvu u Splitu jer je bio psihološki rastrojen. Proglašen raspravno nesposobnim, a Šerić je rekao za Večernji list da je sudac donio odluku o slanju Filipa Zavadlava u Svetošimunsku bolnicu u Zagrebu. Dodao je kako bi vjerojatno sutra trebao biti prebačen. S Filipom će se najvjerojatnije prvi put naći u četvrtak.

SVJEDOCI BRUTALNOG OBRAČUNA U SPLITU: ‘Čuli smo da viče ‘je*em vam mater, sve ću vas pobit’, svi smo pobjegli u kuće’

Kako je tekao tijek napada?

“Osnovano se sumnja da je okrivljeni 25-godišnjak oko 15,35 sati naoružan navedenom puškom došao na predio Velog Varoša u Splitu i, kad su se u kretanju na motociklu marke Yamaha pojavili vozač (1995.) koji je upravljao navedenim motociklom i suvozač (1982.), u namjeri da ih liši života, prema njima ispalio više rafalnih i pojedinačnih hitaca. Na mjestu događaja je od zadobivenih ustrijelnih i prostrijelnih rana preminuo vozač (1995.) dok je suvozač (1982.) zadobio teške tjelesne ozljede od kojih je, pored pružene žurne liječničke pomoći, preminuo u Kliničkom bolničkom centru Split. Okrivljeni 25-godišnjak se nakon toga udaljio u smjeru obližnje ulice u kojoj je na motociklu marke Suzuki zatekao muškarca (1995.) te je, u namjeri da i njega liši života, prema njemu ispalio više hitaca, uslijed čega je on preminuo od zadobivenih tjelesnih ozljeda na mjestu događaja.

Prilikom ispaljivanja velikog broja hitaca okrivljenik je, osnovano se sumnja, bio svjestan da time dovodi u opasnost život, tijelo i imovinu većeg broja ljudi i vozila koja su se tuda kretala, što se i dogodilo jer je uslijed toga došlo do oštećenja osobnog automobila marke Hyundai Matrix kojim je u tom trenutku upravljao vozač s kojim je u vozilu bilo i dvoje putnika. U opisanom događaju došlo je i do više oštećenja dvorišnih drvenih ulaznih vrata probojem vanjske stjenke vrata kuće. Okrivljeni 25-godišnjak se potom udaljio u nepoznatom smjeru i u provedenoj akciji njegova pronalaženja, on je pronađen i lišen slobode oko 18,20 sati.

Prije početka ispitivanja okrivljenika u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, stalna sudska vještakinja psihijatrica navela je mišljenje kako zbog sadašnjeg psihičkog stanja okrivljenik nije u mogućnosti dati izjavu, ni pratiti tijek rasprave niti sudjelovati u predlaganju dokaza i savjetovati se sa svojim braniteljem. Vještakinja je mišljenja kako okrivljenik nije raspravno sposoban i kako ga je potrebno uputiti na psihijatrijski tretman u bolnicu za osobe lišene slobode. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je da se protiv okrivljenika odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela i zbog osobito teških okolnosti pod kojima su počinjena predmetna kaznena djela (članak 123. stavak 1. točka 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku)”, piše u priopćenju DORH-a.

Ispovijest strica ubijenog Marina

Renato Boban, stric Marina Bobana, jednog od ubijenih u trostrukom ubojstvu u Splitu rekao je za Slobodnu Dalmaciju kako ubojicu donekle može shvatiti, ali ne i ljude koji ga žele proglasiti herojem. Renato, koji je trenutno na brodu, na sidrištu luke Santos, gdje je zaposlen kao prvi časnik palube, priznao je da mu teško pada jer nije u mogućnosti biti na pogrebu.

Prvo si je postavio pitanje jesu li on i njegova obitelj Boban dovoljno učinili da do toga ne dođe. “Očito nismo”, zaključuje, pa nastavlja: “Odmah da kažem, Marin Boban nije bio cvijeće i to stoji i ja koji ga znam mogu to potvrditi jer ga poznajem 23 godine. Njemu osobno mogu samo reći – o pokojniku sve najbolje. I neka ima mir vječni.”

MLADIĆ KOJI JE U SPLITU SMAKNUO TROJE LJUDI PSIHIČKI NIJE DOBRO, NIJE U STANJU IZNIJETI OBRANU: U pritvoru spominjao suicid?

Donekle ga može shvatiti

“Njegovoj majci, znači mojoj bivšoj nevisti, skidam kapu. Pošto su se ona i moj brat rastavili nakon godinu braka, o pok. Marinu kao samohrana majka brinula je maksimalno, pokušavala vratiti iskrivljenu Drinu. Moj brat, nažalost… da ne idem u detalje, nije mogao ni svoj život riješiti kvalitetno. Njemu ništa ne zamjeram.

Što se tiče samog ubojice, donekle ga mogu shvatiti, kažem donekle. Ne mogu shvatiti ljude koji ga doslovno žele proglasiti herojem. Iole normalna osoba to ne može shvatiti. On je ubojica, s predumišljajem. Za to treba odgovarati. I dobiti najstrožu kaznu. Nemojte se vaditi na emocije, on je smaknuo tri života na najbrutalniji način. Nije pomogao ni sebi ni bratu. Sebe će odvest na doživotnu robiju, a brat mu nažalost i dalje ostaje narkoman”, smatra Renato.

Dodao je da bi ljudi koji žele proglasiti Filipa herojem trebali biti malo “pametniji i taj bijes usmjeriti prema institucijama koje su svojim radom odnosno neradom doveli do ovoga, tražiti smjenu komplet pravosuđa i policije. Što se tiče policije, onaj logo ‘sigurnost i povjerenje’ mogu slobodno izbrisati”.

KRIMINALIST OBJASNIO ZAŠTO U ZAGREBU NEMA UBOJSTAVA KAO U SPLITU: ‘Oni koji su prije ubijali, danas znaju da su meci loši za posao’