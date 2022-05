Dvadeset dana nakon što je prebio 72-godišnju časnu sestru, don Domagoj Kelava, bivši župnik iz Sukošana, istukao je još jednu ženu. Zbog toga je ponovno završio iza rešetaka.

"Vidio je kad se vraćala s posla, izašao iz vozila, zatrčao se prema njoj, govorio joj: 'Zbog tebe sam završio u zatvoru', psovao je misleći na događaj s časnom sestrom koji se zbio 26. travnja. Zatim je uhvatio s obje ruke za vrat, počeo snažno stiskati, ona se istrgnula, on je gurnuo uslijed čega je ona pala na tlo i zadobila lake tjelesne ozlijede", otkrio je za RTL glasnogovornik Općinskog suda u Zadru, Davor Dubravica.

S drugom žrtvom je bio prijatelj?

Žrtva je ovoga puta bila 43-godišnjakinja koja živi preko puta župne kuće. Napao ju je desetak minuta iza ponoći, iako su, navodno, bili dobri prijatelji. Zadarska nadbiskupija se zbog napada morala ispričati njoj i župljanima.

"U duhu crkvenih propisa, don Domagoju je izdana zabrana vršenja svih čina vlasti upravljanja, propovijedanja i dijeljenja svetih sakramenata. Ponovljena mu je odredba da traži stručnu pomoć za liječenje", rekli su iz Zadarske nadbiskupije.

Čekaju ga dva suđenja, ali prijeti mu i izgon iz Crkve

Liječenje mu je potrebno, jer u Sukošanu svi već znaju da ima problema s alkoholom. No, njega čekaju i drugi problemi. Dva suđenja zbog nanošenja tjelesnih ozljeda, ali i Crkveni sud koji bi ga mogao lišiti crkvene službe.

"Nije on kriv, nego oni koji su ga pustili. Prije je napravio, onako stariju ženu udariti. Da je običan čovjek, nije to, a kamoli on", rekao je Andrija Nadinić iz Sukošana.

"Mora bit u zatvoru ako to radi. Neka ide na liječenje ako ima problema, što će drugo", smatra mještanka Dragica Brkić.

"To nije normalno ni uobičajeno. Rijetki su takvi slučajevi. Tako da, iznenađen sam. Očekujem nečasno otpuštanje", kazao je mještanin Miljenko Grdović. Svećenika sada čekaju dva suđenja zbog nasilja, ali i crkveni sud koji bi mu mogao trajno zabraniti da radi kao svećenik.