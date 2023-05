Dvadesetog siječnja oko 2.30 sati u Dubravi, 25-godišnji vozač je pod utjecajem alkohola od 1,53 g/kg u organizmu, upravljao osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se zapadnim kolnikom Mandlove ulice lijevom prometnom trakom u smjeru juga. Usred nepropisne brzine kretanja vozila (navodno 143 km/h) gdje je u naseljenom mjestu prometnim pravilom ograničena na 50 km/h, iz kojeg razloga je na vlažnom kolniku u kočenju vozilom prešao na desnu prometnu traku, preko rubnog kamena sletio je na meki teren, nastavio se nekontrolirano kretati u smjeru juga nakon čega je naletio na stup javne rasvjete i odbačen na meki teren.

U toj teškoj prometnoj nesreći vozač je prošao bez težih ozljeda, no njegova 26-godišnja suputnica je zadobila višestruke prijelome te je preminula na mjestu. Nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Kako se kasnije doznalo, preminula djevojka Mihaela H. (26) je te kobne noći poželjela pojesti nešto u McDonaldsu, dok je strašnu prometnu nesreću skrivio njezin navodni dečko Jakov V. (25).

Mladić je na suđenju priznao krivnju, a u petak je nepravomoćno dobio sedam godina zatvora, javlja Jutarnji list, koji je iznio i neke detalje mučnog suđenja.

"Kriv sam. Meni je, ono, stvarno teško. Toga dana bili smo u kafiću na Bukovcu. Odnosno ja sam došao kasnije u lokal u kojem je bila Mihaela, moj otac i još nekoliko njih. Pričali smo o tome kako nam Mihaelini roditelji brane vezu, nisu bili time zadovoljni. Konzumirao sam alkohol, a nekoliko sati kasnije Mihaela me pitala da idemo kod nje doma prespavati. Rekao sam joj: ‘Pa što će tvoj tata na to reći?‘ pa mi je odgovorila: ‘Ne brini. Zašto se bojiš moga oca?‘. I predložila je da prvo odemo do McDonald‘sa. Sjeli smo u njezin auto, dala mi je ključ i ja sam vozio. Putem sam je pokušavao odgovoriti od odlaska k njoj pa se krenula derati na mene", kazao je dok je na pitanje je li bio u vezi sa stradalom potvrdno odgovorio.

Jesu li bili u vezi ili ne?

"Laže! Nisu bili u vezi", burno je reagirao otac preminule.

"Kad sam joj rekao da ne želim probleme i da neću prespavati kod nje, okrenula se prema meni i nekoliko puta uhvatila me za ruku. Ne sjećam se stvarno svega baš. I tada sam izgubio kontrolu nad vozilom pa je došlo do nesreće", kazao je pa se okrenuo prema roditeljima djevojke.

"Oprostite mi, molim vas. Da mogu, ja bih želio da sam na njezinu mjestu i da sam poginuo umjesto nje. Sve bih dao... Jer volio sam je", poručio je gledajući majku, oca i brata pokojne suznih očiju, a otac mu je poručio da laže i da treba biti iskren, javlja Jutarnji.

Što je pisalo u porukama?

Naime, odvjetnik oštećenih Ognjen Krznarić je tijekom postupka predao ispis poruka koje su tu večer uoči tragedije na mobitelima razmjenjivali pokojna i optuženi. Smatra da se iz njihova sadržaja iščitava sasvim nešto drugo te da bi ih trebalo uvažiti jer ukazuju na sasvim drugo kazneno djelo, točnije na ubojstvo, a ne na prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom iz neizravne namjere.

Inače, Jakovu V. je uz nepravomoćnih sedam godina zatvora, izrečena i mjera zabrane upravljanja motornim vozilom četiri godine, te će morati platiti 1335 eura sudskih troškova.