Na igralištu jedne osnovne škole u Zagrebu u nedjelju popodne izbila je tučnjava između djevojčica. Dok su se djevojčice tukle, druga djeca koja su bila tamo bodrila su ih i snimala njihovu tučnjavu, pišu 24 sata.

Incident je započeo kada je jedna djevojčica uhvatila drugu djevojčicu za kosu i odvukla je s klupe, gurnula na tlo, a zatim je udarala nogama i vukla za kosu.

Ravnatelj dobio snimku, odmah zvao policiju

Za tučnjavu se saznalo kada je ravnatelj škole u utorak navečer dobio snimku iste. Jutros je o tome obavijestio policiju i Centar za socijalnu skrb.

"Od jutros razgovaramo sa svjedocima kojih je petanestak, kao i s učenicima koji su to snimali. Prema onome što smo utvrdili djevojčice koje su se tukle učenice su 6. razreda, a učenici koji su ih snimali idu u 8. razred. Učenica koja je napala ide u drugu školu, a učenica koja je napadnuta je iz naše škole. Učenici koji su snimali kažu kako sad shvaćaju da su pogriješili, da su ih trebali rastaviti, a ne snimati. Tvrde da nisu slali snimku drugima, osim između sebe. No, po našoj procjeni, već je više od stotinu djece to vidjelo", kazao je ravnatelj škole za 24sata.