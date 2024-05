U Zaprešiću građani su i dalje šokirani što je netko ostavio tek rođenu bebu u kanti za otpad. Policija je zaprimila dojavu jučer oko 23.10 sati, a bebi je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh i sada je stabilno.

V.d. voditeljice Neonatologije u KB-a Sveti Duh, dr, Rebeka Ribičić za RTL je potvrdila da je dijete stabilno i trenutačno izvan životne opasnosti. Otkrila je detalje u kakvom je stanju beba primljena u bolnicu.

"Novorođenče je primljeno oko ponoći kolima Hitne pomoći, pothlađeno s deprimiranim vitalnim funkcijama. Naš neonatološkim tim zbrinuo je dijete i u relativnom kratkom vremenu dobio se povoljan klinički odgovor i u nastavku noći dijete je bilo stabilno. U trenutku prijema u bolnicu, dijete je bilo životno ugroženo", rekla je dr. Ribičić.

Nastavila je kako su se vitalne funkcije novorođenčeta postupno oporavljale tijekom davanja pomoći, da su nalazi potom bili uredni i da dijete više nije životno ugroženo. "Počeli smo hraniti djetešce, živahno je, dobre motorike, plače i nadamo se da će tako i ostati", rekla je dr. Ribičić.

S obzirom na specifičnost situacije, dijete će do daljnjeg ostati u bolnici.

Otkrila je i koliko je bilo teško medicinskom timu kad su doznali što se dogodilo.

"Mi smo uvijek spremni na brojne stresne situacije i nama nije stres pričinila sama životna ugroza djeteta - to je nama svakodnevni posao i na to smo spremni.Tugu i očaj nam je više izazvala sama situacija, to je ofarbalo emocije", rekla nam je liječnica.

Odgovorila je da se majka djeteta nije javila, da o njoj ne znaju ništa.

Dodala je da se osobno nikad nije susrela sa sličnim slučajem. "Pogodilo me, to pogađa svakog od nas jer se bojimo za svaki život, pristupamo dječici kao da su naša. I inače svaki neuspjeh liječenja pogađa nas i ne možete isključit sve emocije. Ovo je dobilo dodatnu dimenziju naše tuge, ne shvaćamo (zašto op.a), ali to je svijet u kojem danas živimo. Nadamo se da će priča završiti što prije dobro i da će dobiti roditelja kojeg zaslužuje", rekla je dr. Ribičić.