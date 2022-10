Hrvatski državljanin (65) je 19. lipnja ove godine trebao nakon dvosatnog druženja s osmogodišnjom unučicom vratiti je u Dom u kojem je ona bila smještena temeljem rješenja CSS-a nakon što je njezinim roditeljima odlukom suda u jesen 2021. oduzeto pravo na roditeljsku skrb, no umjesto vraćanja on je s njom u vozilom krenuo putem Šida gdje je granicu sa Srbijom prešao oko 12 sati.

"Moj sin je zbog posla platio susjedi da kćerku pričuva nekoliko dana. To je netko prijavio i Centar za socijalni rad u Osijeku ju je oduzeo. Imali su namjeru dati je na usvajanje. Morao sam to spriječiti. Gledao sam u njeno lice puno suza. Pokušao sam joj objasniti da je ne mogu voditi. Plakala je i molila: 'Djede, molim te ne ostavljaj me!' Tad sam prelomio i odlučio odvesti je u Srbiju", ispričao je Miroslav Veršegi (65) za srpski Kurir.

'Unuka mi je sada konačno sretna'

Odmah nakon poziva koji je djed uputio Domu obaviještene su nadležne institucije te je 65-godišnjak kazneno prijavljen, a određen mu je i istražni zatvor, no Hrvatska mu policija već dva mjeseca nije ušla u trag.

"Učinio sam što sam učinio, ostavio sam u Hrvatskoj i kuću i posao samo kako bi unuka bila sretna. Dijete me tijekom svake posjete pitalo: 'Djede, kada idemo kući?' Stalno sam govorio: 'Drugi put.' Nisam mogao više gledati u nesretno dijete, odlučio sam je odvesti kako bih zaštitio njene interese. Kada sam prešao granicu Srbije, javio sam domu da je dijete sa mnom, da ne brinu i da se više neće vraćati za Hrvatsku. Nazivaju me otmičarem", priča Veršegi i dodaje:

"Unuka je pored majke, gdje joj je i mjesto. Viđam je svakog vikenda i uživamo, šetamo, kupio sam joj i telefon. Ovdje je postala drugo dijete, konačno je sretna. Upisali smo je i u školu, malo ima problema sa ćirilicom, ali i to će naučiti."

Dijete godinu i pol provelo u domu

Djevojčica se rodila u Srbiji, ali je nakon razvoda njenih roditelja skrbništvo pripalo njenom ocu, odnosno Veršegijevu sinu, koji ju je prije četiri godine odveo u Hrvatsku, gdje se zaposlio. Beogradski Interpol saznao je da se dijete trenutno nalazi s majkom, bakom i djedom koji nemaju namjere vratiti ju u Hrvatsku. Njen je djed, hrvatski državljanin rođen u Srbiji, također rekao da se ne planira vratiti u Hrvatsku dok ne nastupi zastara kaznenog progona.

"Dijete je godinu i pol dana provelo u domu i odlučili su je dati na usvajanje. Sin je zbog toga prijetio socijalnoj radnici, zbog čega je odležao sedam mjeseci u zatvoru i ne može napustiti zemlju", tvrdi Veršegi te dodaje da ga je posjetila policija u Srbiji, te da je inspektor nakon razgovora s njim vidio i dijete te ustanovio da "tu za njega nema posla".