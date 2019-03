DJEČAK (7) U ZAGREBU IŠAO PO KRUH I ZA DLAKU IZBJEGAO OTMICU: ‘Mama, nikad neću zaboraviti njegovo lice’

‘Trčao je za mojim djetetom i vikao ‘stani’. Moj sin je vikao cijelo to vrijeme ‘upomoć’ i bježao između auta jer je znao da će ga na čistini uloviti. Na sreću, tada je došao neki automobil iz kojeg je izletio čovjek i pomogao mom djetetu govoreći mu da bježi’, ispričala je majka dječaka kojeg je, kaže, zaskočio otmičar iz crnog kombija

Zadnjeg dana veljače jedan je sedmogodišnjak u zagrebačkoj Dubravi doživio traumu koju će zasigurno pamtiti cijeli život. On je, naime, za dlaku izbjegao otmicu i tu usred bijela dana. Tog dana išao je u pekarnicu po kruh u Ulici Vila Velebita.

“Kada je dijete kupilo kruh, krenulo je kroz prolaz Kauflanda i tu ga je čovjek zamolio da mu pomogne nešto unijeti u kombi, što je moje dijete odbilo znajući da smije pomoći samo susjedima koje poznaje. Prošao je kroz trgovački centar i na drugoj strani parkinga ga je opet čekao isti crni kombi varaždinskih registracija. Moj sin ga je primijetio i počeo bježati”, ispričala je za Novi list dječakova majka Zdravka O..

Napadač udario čovjeka koji je pomogao dječaku

Iz kombija je, kaže, iskočio čovjek smeđe kratke, visok oko 175 centimetara i star oko 40 godina, odjeven u crnu jaknu i tamne traperice, s crvenim tenisicama na stopalima.

“Trčao je za mojim djetetom i vikao ‘stani’. Moj sin je vikao cijelo to vrijeme ‘upomoć’ i bježao između auta jer je znao da će ga na čistini uloviti. Na sreću, tada je došao neki automobil iz kojeg je izletio čovjek i pomogao mom djetetu govoreći mu da bježi. Dijete je pobjeglo, a jedino što je vidio je to da je njegov napadač udario tog čovjeka i da je kombi brzo napadača opet pokupio. Uputili su se u nepoznatom smjeru”, opisala je događaj dječakova majka.

Kada se dječak vratio u stan, majka je primjetila da je blijed, ustrašen i u šoku.

“Odmah sam ga pitala što je bilo, ali nije mogao govoriti. Užasno sam se prepala, odjeća mu je bila mokra od znoja i jedva je progovorio: Mama, skoro su me oteli. Odmah sam zvala policiju, pitali su me trebaju li doći, rekla sam ne, jer je dijete bilo na sigurnom, a živim tristotinjak metara od policije, pa sam sa sinom išla prijaviti slučaj. Kada sam došla pitali su me: Zar niste rekli da vam ne trebamo. Nije mi jasno do danas zašto su trebali dolaziti do mog stana, ako je dijete bilo na sigurnom, bilo mi je logično da će izaći na teren. Da su dobili dojavu da se negdje nalazi diler s drogom, zatvorili bi cijelu Dubravu”, kaže majka koja se nakon svega ne osjeća da je sustav štiti.

Crni kombi varaždinskih registracijskih oznaka

Zanimljiv je detalj da tog dana nadzorne kamere na Kauflandu, ispred kojeg se sve to zbivali, nisu radile.

“Šogor je odmah išao provjeriti u Kaufland, ali kamere nisu radile. Na info-pultu je djelatnica koja je radila rekla da će obavijestiti voditeljicu. Sutradan sam ja otišla provjeriti, ne znam je li se radilo o istoj djelatnici, ali dobila sam isti odgovor”, ispričala je dječakova majka za Novi list.

Osim toga, kaže, ovo nije prvi slučaj s crnim kombijem pa spominje slučaj sa zagrebačkog Jordanovca od prije nekoliko mjeseci te da su joj neke majke poslale poruke putem facebooka spominjući također crni kombi.

Iz Policijske uprave zagrebačke za Novi list su kazali kako su nakon dojave u policijskoj postaji obavili razgovor s majkom i djetetom te potom “poduzeli mjere i radnje u cilju razjašnjavanja okolnosti događaja kao i utvrđivanja elemenata eventualnog kaznenog djela na štetu djeteta”.

Majka nezadovoljna reakcijom policije

“Temeljem prikupljenih obavijesti i provedenih izvida na terenu, nisu za sada potvrđeni navodi o počinjenju kaznenog djela ili prekršaja na štetu djeteta”, stoji u odgovoru zagrebačke policije.

Dječakova majka nezadovoljna je reakcijom policije.

“Po svemu ovome ispada kako policija ovo smatra bezrazložnim dizanjem panike. Ispada da takav kombi ne postoji i da moje dijete umišlja traume i laže. Moj sin bi prepoznao tog čovjeka da ga nađu jer mi je rekao: Mama, nikada neću zaboraviti to lice. Kombi postoji, samo nije nađen. To su za mene dva različita pojma. Voljela bih da se ovo shvati ozbiljno”, kazala je.

