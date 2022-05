U nedjelju oko 11,15 sati u Voćinu u Ulici Nikole Šubića Zrinskog srušio se zid stare derutne kuće na dvogodišnje dijete koje je na mjestu preminulo. Prema izjavama očevidaca, tragedija se dogodila dok se mališan igrao s tri godine starijim bratom.

"S roditeljima su došli do kuće u susjedstvu koju su nedavno kupili i planirali je obnoviti. Igrali su se, dijete je u jednom trenutku pošlo za mačkom i baš tada se sušio taj zid. Ne mogu vjerovati, svi godinama tuda prolazimo“, izjavio je jedan mještanin.

Nažalost, nakon što se zid urušio na njega dvogodišnjaku nije bilo spasa, a sve se dogodilo pred očima njegovog starijeg brata.

"Najboljim roditeljima na svijetu ovakvo što da se dogodi naprosto nije fer! Mi smo svi u šoku, a zamislite tek onda njih kako im je. Sve se to dogodilo na imanju koje planiraju kupiti i na koje su već preselili životinje. I upravo oko 11 sati otac je sa sinovima došao do te njihove buduće kuće. Dok su se dječaci igrali na dvorištu on je ušao u štalu nahraniti životinje. A kako to dvorište nema unutarnju ogradu i lako je dostupna i ruševna zgrada, dio zida se kompletno odvalio i poklopio našeg malog susjeda", kazala je uza Jutarnji list u suzama jedna mještanka Voćina. Drugi susjed navodi kako je pravo čudo da u tom trenutku i drugi mališan nije nastradao.

'Falit će nam taj dječak. Bio je malen, a tako velikog srca'

"To drugo dijete će imati traume za cijeli život. A kako je tek ocu ne usudim se ni zamisliti. Izrazito su brižni roditelji, pravi borci za svoje mališane", govori drugi susjed i dodaje: 'Falit će nam taj dječak u selu, znate? Bio je malen, a tako velikog srca. Tek je počeo pričati, obožavao je pjevati, volio se družiti i bilo ga je milina gledati. Nedavno je na jednom rođendanu kod susjede tako joj ponosno nosio buket cvijeća kao pravi odrasli čestitar. Ne mogu vjerovati da ga više nema. Nadam se da će naši susjedi što prije pronaći snagu da iznesu ovaj užas koji ih je snašao'.

Dvogodišnjakovo beživotno tijelo prevezeno je na obdukciju na Odjel patologije u virovitičku bolnicu, a policija koja je provela očevid utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do tragedije.