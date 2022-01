Živu je glavu jedva izvukao 43-godišnji Borut Hofbauer kada je šetao svog psa u Dobreću nedaleko od Lovrana. Njega je u srijedu oko 17 sati na tamošnjoj cesti napala veprica, nakon što je slučajno naišao na tri njena mladunca.

"Stao sam i počeo se udaljavati s mjesta gdje sam ugledao mlade veprove, misleći da je majka ispred njih. Moja procjena je bila pogrešna jer me je nakon nekoliko sekundi veprica napala. Doletjela je s desne strane, udarila me u bedro, a ja sam od siline udarca odletio oko metar i pol i pao na rub asfalta. Bedro mi je počelo jako krvariti.

Kad sam vidio da se sprema na ponovni napad i kad je pojurila prema meni, u samoobrani sam je uspio uhvatiti za kljove i ni sam nisam svjestan otkud mi toliko snage da je srušim na leđa. Prilikom tog hrvanja dobio sam dva jaka udarca u glavu u predjelu tjemena i obraza. Jednom rukom sam je držao, a drugom rukom udarao sam je šakom i kasnije kamenom u grkljan", ispričao je Hofbauer za Novi list.

Ima puno djece

Taman kad je izgubio snagu da podivljalu životinju zadrži pod kontrolom, veprica je i sama odlučila da je dosta. Podigla se i otišla za mladunčadi. Hofbaueru je nakon toga preostalo da pronađe svog psa i ode do prvih kuća po pomoć. Doteturao je do prvog susjeda ozlijeđene noge i krvave glave.

"Kad me je susjed doveo kući, mama mi je obradila rane, izvadila veprove čekinje i zaustavila krvarenja. Nakon toga nazvala je policiju kako bi ih obavijestila o napadu. Naime, tim putem prolaze školarci, šetači i planinari. Trebalo ih je upozoriti kako se ne bi dogodilo zlo", rekao je Hofbauer dodavši da se u Dobreću nalazi sportsko-rekreacijski centar koji je vikendom prepun djece, pa upozorava da ljudi trebaju paziti kamo se kreću i izbjegavati veprove kojih, kaže, ima sve više.

"Ja sam imao sreću jer sam se dugo bavio sportom i srećom da me nije odmah prvim napadom ubola kljovima ili papcima. Cijela mi je trenirka bila puna krvi, morali smo je ožmikati. Pola litre krvi je iz nje izašlo", navodi.

Mnogi se ne bi proveli tako dobro

Uz to, kaže on, mnogi bi se ljudi puno lošije proveli od njega u srazu s ljutom životinjom. "Da me treći put napala, ne bih se više mogao obraniti, ali je nasreću otišla prema mladuncima… Veprice su opasne, kao lavice kada brane svoje mlade. Sve je ovo za mene bio strašan šok, a prošao sam samo uz ozljede, zahvaljujući tome što sam se bavio sportom. Jedanaest godina sam se bavio boksom, dugogodišnji sam tenisač, imam snage i zato sam se nekako izvukao iz ove borbe na život ili smrt s vepricom teškom između 80 i 100 kila. Učinilo mi se zbog snage kojom se zaletjela u mene da ima i 200 kilograma! Imao sam dojam da me udario vlak. Izbacila me na rub ceste, a zbog njezinih oštrih dlaka koje su poput igala, tri puta sam prokrvario, a na glavi nakon svega imam veliku čvorugu", zaključio je Hofbauer.