LOKALNI DIMNJAČAR IZGORIO U SVOM AUTOMOBILU: ‘Buktjelo je iz kabine vozila, a ne ispod poklopca motora’

U Vukmaniću kod Karlovca, na lokalnoj cesti noćas je u potpunosti izgorio automobil, a u njemu je smrtno stradala jedna osoba koja je također izgorjela, javila je jutros karlovačka policija.

Kako piše Jutarnji, najvjerojatnije se radi o 50-godišnjem dimnjačaru B.K. iz karlovačkog mjesnog odbora Ladvenjak-Selišće, međutim, ta informaciju još uvijek nije potvrđena.

Vozilo i vozač izgorjeli su na mjesnom putu na lokalnoj prometnici nekoliko desetaka metara nakon posljednje kuće u selu. Taj put vodi u šumu. Prvi su na požarište priskočili članovi obitelji Vukelić.

STRAVA KOD KARLOVCA: Na lokalnoj cesti izgorio automobil, u njemu pronađen leš nepoznate osobe

“Prvi se probudio moj sin, a onda je on probudio mene. Požar je bio toliko jak da nismo mogli napraviti ništa. Sin koji je to vidio prije mene kaže da je buktjelo iznutra, znači iz kabine vozila, a ne ispod poklopca motora, ali se vatra brzo proširila. Nismo mogli prići jer je od visoke temperature ubrzo došlo do eksplozije rezervoara, a počele su pucati i gume. Dok su došli vatrogasci, već je sve progutala vatra”, isrpičao je za Jutarnji mještanin Zdenko Vukelić.

Prema tragovima na mjestu nesreće smatra se da nije došlo do prometne nesreće, a policija istražuje radi li se o nesretnom slučaju ili samoubojstvu.