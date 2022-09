Čini se da je velika panika zavladala na splitskim Brdima nakon što je policiji dojavljeno da je netko na ulici šeta s puškom. Kako piše Dalmatinski portal dojurila su tri policijska vozila, ali se na koncu pokazalo da je to bilo sasvim nepotrebno. Po dolasku na mjesto događaja utvrđeno je da je maloljetnik nosio airsoft pušku, a ne vatrenom oružju koje bi moglo ugroziti živote.

"Radi se o redovnoj policijskoj kontroli. Nikakvo kazneno djelo nije počinjeno te ne postoji nikakva ugroza za javnost i građane", poručili su PU splitsko-dalmatinske za Dalmaciju danas.

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana propisuje: "Oružje koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje izrađeno za airsofti paintball) svrstava se u „D KATEGORIJU“ oružja za koje nije potrebna prijava. Također, prema Zakonu, oružje kategorije B, C i D na javnom mjestu ne smije učiniti vidljivim drugim građanima, odnosno nositi na način koji građane uznemiruje."

Prijava roditeljima?

Po članku 71. ovog Zakona građana novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se fizička osoba koja oružje kategorije B, C i D nosi na javnim mjestima na način kojim se uznemiruju građani i da je vidljivo drugim građanima (članak 29. stavak 5.).

U gore spomenutom slučaju riječ je o maloljetnoj osobi, a njoj ne može direktno ići prekršajni nalog te se on u ovim slučajevima izdaje roditeljima.