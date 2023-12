U jednom osječkom domu za smještaj starijih osoba u ponedjeljak je došlo do tragedije. Smrtno je stradala starija žena koju je prikliještio lift. "Provode se daljnji izvidi, i u ovom trenutku teško je govoriti postoji li osnovana sumnja u neko kazneno djelo, dok se, u suradnji s Državnim inspekoratom, ne utvrdi ima li lift svu potrebnu dokumentaciju i dok se ne obave potrebna vještačenja", ističu u osječkom ODO-u .

"Tijekom jučerašnjeg dana, Javna Vatrogasna postrojba Grada Osijeka u 14:30 zaprimila je dojavu da je potrebna tehnička intervencija jer je zaglavljena osoba u liftu. Dolaskom na mjesto intervencije, voditelj intervencije izvještava vatrogasni centar da je došlo do tragičnog događaja u kojem je smrtno stradala ženska osoba starije životne dobi. S obzirom na to da se provodio očevid, mi smo u prisustvu policije bili tamo do 17:45. Nakon završetka očevida smo uz pomoć svog alata i opreme oslobodili unesrećeno ženo tijelo i intervenciju smo završili intervenciju u 18:30 sati", objasnio je za Danas.hr zapovjednik JVP-a Osijek, Goran Ivković.

Na intervenciji su bila dva vozila i šest vatrogasaca. Ivković je rekao da je ovo bila dosta složena intervencija te da prizor nije bio ugodan. "Mi svakodnevno imamo spašavanja osoba iz lifta i možemo reći da nam nije jasno kako je moglo doći do toga. Nažalost, ovo je stvarno i za nas bilo iznenađujuće kako je moglo doći do takvog događaja s obzirom na to da liftovi imaju sigurnosne sustave kako ne bi došlo do takvih događaja, ali nažalost dogodilo se", zaključio je Ivković za Danas.hr.

Smrt starije žene povezana je s liftom, koji se nalazi u domu

Provode se daljnji izvidi, s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja, a s obzirom da se radi o događaju koji se dogodio u liftu, mora se pribaviti dosta dokumentacije o tehničkoj ispravnosti lifta, kazao je Hini glasnogovornik osječkog općinskog tužiteljstva Ivan Barna. Naložena je obdukcija tijela smrtno stradale žene, kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, napominju u osječkom Općinskom državnom odvjetništvu.

