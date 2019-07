DETALJI TRAGEDIJE U ZAGORJU: Auto nije imao snage na uzbrdici, počeo je kliziti i ubio ženu

Policija je tragediju okarakterizirala kao smrtni slučaj iz nehaja, zbog čega su protiv supruga stradale žene podnijeli prijavu te mu prijeti kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina

Stariji bračni par iz Zagreba trebao je provesti lijepi tjedan u vikendici u Družilovcu kod Velikog Trgovišća. No, njihov izlet pretvorio se u tragediju jer je žena (77) poginula zbog nepažnje.

Naime, kako pišu 24 sata, njezin suprug (84) nije želio ostaviti automobil kraj glavne ceste pa je odlučio parkirati vozilo pored same vikendice. No, svojim su VW Golfom zapeli na uzbrdici dugoj dvadesetak metara koja vodi do malenog obiteljskog imanja.

Nesretna žena nije se uspjela izmaknuti

Kako se neslužbeno doznaje, muškarac je umalo došao do mjesta na kojem je mislio parkirati vozilo, no njegov automobil vjerojatno nije imao dovoljno snage za uspon uzbrdicom. Zbog toga su u pomoć pozvali dvoje rođaka koji žive u blizini. Oni su, kako doznaju 24 sata, pokušali blokirati kotače granjem te maknuti bar dio nakupljene trave kako bi se vozilo uspelo, ali to im nije pošlo za rukom.

Prema policijskom očevidu, automobilu su u jednom trenutku proklizali kotači te je bez kontrole krenuo unatrag. Rođaci su se uspjeli izmaknuti, ali nesretna žena nije uspjela i automobil je prešao preko nje usmrtivši je na mjestu.

‘Oni bi tako uvijek vozili do gore’

“Udarac nismo čuli, no prenuo nas je zvuk Hitne pomoći. Ženu su probali oživljavati, no ništa joj nije pomoglo. Oni bi tako uvijek vozili do gore. Ne znam što im je to trebalo. Nesreća je to velika za njih”, kazali su neki mještani za 24 sata.

Policija je tragediju okarakterizirala kao smrtni slučaj iz nehaja, zbog čega su prijavili supruga. Nakon očevida, on je odvezen u policijsku postaju u Zabok gdje je dao izjavu o nesreći, a potom je pušten kući. Prema Kaznenom zakonu, za izazivanje smrti iz nehaja prijeti kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.