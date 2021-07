Policijska uprava Splitsko-dalmatinska objavila je detalje sinoćnje pomorske nesreće između Hvara i Brača. Navode kako su se oko 22:15 sudarili gliser i gumenjak.

"Prema informacijama kojima za sada raspolažemo na oba plovila se nalazilo ukupno 16 osoba od kojih 12 stranih državljana, te su prevezeni u splitsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Jednoj osobi je konstatirana teška tjelesna ozljeda, dok za ostale sudionike još nije poznata težina zadobivenih ozljeda", priopćila je policija.

Dodaju kako su u transportu osoba prema kopnu surađivali s Lučkom kapetanijom, čiji će inspektori obaviti očevid. Uz to, provodi se i krim-istraživanje kako bi se utvrdile okolnosti nesreće.

"Noć je i neočekivano dođe do sudara, nitko nije spreman na to. To je jedan šok, a bilo je tu ozljeda glave, ruku, nogu. Na svu sreću znali smo kako postupati s obzirom na komunikaciju s hitnom na kopnu", komentirao je havariju za 24sata kapetan Lučke kapetanije Split, Željko Kuštera.

Iz kapetanije su otkrili kako je jedno plovilo bilo namijenjeno prijevozu putnika te da se na njemu nalazilo 14 osoba, dok je na drugom plovilu bilo dvoje ljudi. Obje su brodice bile duge između 11 i 13 metara.