I dalje cure detalji strave koja je jučer potresla Zagreb, a u kojoj je nakon što je pretučen preminuo zaštitar jednog automat kluba. Dva su sumnjivca jučer uhićena, a treća osoba danas je ušetala u policijsku postaju, javlja Jutarnji list.

Za razliku od prve dvojice, 22-godišnjaka i 23-godišnjaka koji su alkoholizirani divljački mlatili zaštitara, treći za kojim je policija tragala, 34-godišnjak, je prisustvovao nasilju koje je završilo smrću, bez da je sudjelovao u premlaćivanju. Nakon ispitivanja na policiji, mlađi dvojac se sumnjiči za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom, a zakon za navedeno djelo predviđa najmanje tri godine zatvora.

Najmlađi napadač je tajnik udruge

Trećepristigli je trenutačno u statusu svjedoka i njegova daljnja sudbina ovisi o policiji. Osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku, odakle će ih voditi na ispitivanje u prostorije nadležnog Državnog odvjetništva.

Inače, sva trojica su poznati u navijačkim krugovima kao izrazito nasilni, a najmlađi od njih u cijeloj priči, 22-godišnjak, osim po kršenju zakona, poznat je i po tome što obnaša funkciju tajnika. Prema javno dostupnim podacima tajnik je u jednoj udruzi povezanoj s Dinamovim navijačima. Susjedi ga na adresi stanovanja nisu vidjeli neko vrijeme, no kažu nam da je on izgledom prekrasan mladić i nitko ne bi pomislio da se voli tući. No otkrivaju nam potiho i da "zbog njega njegova obitelj nosi jedan velik teret nemoći".