Jutros oko 11 sati policija je dobila dojavu o dvije mrtve osobe na parkiralištu mjesnog groblja u Viškovcu. Ispostavilo se kako se radi o izvanbračnim partnerima. 62-godišnji A.G. je u parkiranom autu hicem iz pištolja usmrtio nevjenčanu suprugu A., a zatim presudio i sebi.

"Brat je između 10 i 11 sati zvao svu rodbinu i govorio je da će se ubiti. Bio sam u polju, kada sam se vratio vidio sam propušten poziv od njega, pretpostavio sam da će me ponovo nazvati", rekao je brat muškarca za 24sata.

'Ne znam što mu je bilo'

Dodao je i kako su on i supruga skupa živjeli u Zagrebu te povremeno odlazilo u njemu rodne Viškovce. Kaže kako oboje preminulih iza sebe imaju po jedan brak i dvoje odrasle djece.

"Ne znam što mu je bilo, odlazio sam k njima u Zagreb, imali su lijep stan i, koliko sam vidio, lijepo su živjeli", rekao je te dodao kako je njegov brat između 10 i 11 sati zvao svoju rodbinu.

"Zvao je tako i mog zeta. On je otišao i s njima se našao kod groblja. Htio je ući u auto, ali mu je moj brat rekao da ne ulazi jer strina spava. Bila je na suvozačkom mjestu, pokrivena. Zet je vidio da ima pištolj i rekao mu je da mu ga da, ali moj brat to nije napravio već mu rekao da ode kod pogrebnika s kojim je on sve riješio oko pokopa. Poslušao ga je, a kada se vratio k njima našao ga je mrtvog", ispričao je muškarac za 24sata.

Još uvijek nije poznato kad je žena ubijena. Odgovor na to pitanje doznat će se nakon obdukcije.