Interventna i krim policija opasale su u subotu ujutro Celine kod Vrbovca tražeći 41-godišnjeg Dragana Čuturu koji je oko 9:40 nakon svađe dvaput sjekirom udario 78-godišnju susjedu Katarinu Remenarić. Podigli su i helikopter, ali su ga pronašli tek u nedjelju ujutro.

Susjedi tvrde da se najvjerojatnije cijelo vrijeme skrivao u kukuruzištu pored kuće. Nije im jasno kako je Čutura uspio pobjeći policiji iz kuće u koju se zaključao, a potom se vratiti po noći i ući, iako je policija cijelo vrijeme bila ispred kuće, piše Jutarnji.

'Kaj buš ti iz našeg dvorišta delal komunalno smeće?'

"Ja sam brisala vanjska vrata jer su bila blatna od kiše. U jednom trenutku vidjela sam da on nešto radi oko te svoje šupe i da dugačke komade trešća pribire i potom preko ograde baca na naše dvorište. Nisam to mogla odšutjeti. Izišla sam van, došla do žičane ograde koja dijeli naše i njihovo dvorište i rekla: 'Kaj buš ti iz našeg dvorišta delal komunalno smeće?', jer on je kojekakve suhe grane bacao na naše dvorište. I u jednom trenutku on je došao do mene u dvorištu. U ruci je imao sjekiru. Ja se tome nisam nadala. Došao je do mene i udario me sjekirom po glavi. Srušila sam se i nisam ni osjetila kad me udario i drugi put jer sam od prvog udarca bila sva drvena.

Moj sin Zlatko bio je na balkonu i on i unuka Gabrijela strčali su se na dvorište, a on je pobjegao. Sakrio se, a oni su odmah zvali i Hitnu pomoć i policiju, koji su brzo došli. Mene su odvezli u bolnicu u Dubravu i oko 16 sati su me moji vratili kući", opisala je napad Katarina Remenarić, koja na glavi ia dva poveza, a ruke su joj pune podljeva i tragova udaraca sjekirom.

Potragu prekinula majka

Susjedi tvrde da se on zaključao u kuću u kojoj živi s roditeljima, a potom i nekako pobjegao kad je došla policija, da bi se u gluho doba noći vratio. Potragu je prekinula njegova majka koja je pozvala policiju i rekla da je on doma. Policajci su se brzo pojavili i uhitili ga.

U dvorištu obitelji Remenarić još su bili vidljivi tragovi napada, krvave mrlje okružene bijelom kredom i ostaci triješća. Napadnuta susjeda tvrdi da je njena obitelj u početku bila u dobrim odnosima s Čuturama, ali da već godinama nije tako. Sve je potvrdila riječima: "Ne dao vam Bog takve susjede!"

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da rade na krim-istraživanju nad Čuturom. Utvrdili su da je napadu prethodio verbalni sukob. Ozlijeđena žena je prebačena u KB Dubrava gdje su joj utvrđene lakše ozljede. Tijekom potrage policija je priopćila da je muškarac najvjerojatnije psihički rastrojen.