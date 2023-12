Županijski sud u Zagrebu na kojem danas počinje suđenje utvrđivat će je li u slučaju smrti Tomislava Sablje (41) riječ o nužnoj obrani, kako to tvrdi Kristijan Knego (37), ili je Knego postupao s ciljem da ga usmrti, a Dorian Mraković (26) u tome mu je pomogao, kako to smatra tužiteljstvo.

Optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu tereti Knegu da je 22. travnja ove godine oko 4.20 sati u prostorijama noćnoga kluba Ritz u Zagrebu kao voditelj zaštitara, a nakon što je saznao da je Tomislav Sabljo ušao u klub s vatrenim oružjem, kako bi izazvao sukob s njim i u pogodnom trenutku ga usmrtio, pozvao Josipa J., Ivana M. i Jadranka J., a od zaštitara Doriana Mrakovića zatražio da mu iz auta donese svoj pištolj Browning, što je Mraković i učinio. Potom su Knego, Mraković, Jadranko J. te Alen B., kojeg je Jadranko doveo, ušli u klub, nakon čega je Jadranko prišao Sablji i s njim ušao u verbalni sukob, tijekom kojeg je Sabljo dohvatio revolver Rossi i prislonio ga Jadranku na trbuh. Nakon što je Goran Vidović, koji je s ubijenim bio u društvu, Sablji uzeo revolver te nakon što je sukob Sablje i Jadranka prestao, u 4.39 sati Sablji prilaze Knego i Mraković. Knego u prilasku, navodi tužiteljstvo, repetira pištolj pa, kad Sabljo od Vidovića prima revolver, ispaljuje u njega četiri hica, od kojih je Sabljo preminuo na mjestu, piše 24sata.

Sumnja da Sabljo ima oružje

Knego je u svojoj obrani naveo kako mu je žao što se to dogodilo, no da je u pitanju bilo tko će izaći živ iz toga kluba. Primijetio je da je u klub došao Tomislav Sabljo s društvom. Saznao je da se redar Josip zakačio sa Sabljom te da postoji mogućnost da Sabljo ima oružje kod sebe.

"Htio sam izbjeći tenzije, pa sam rekao Marku da zamijeni Josipa te izašao i nazvao Jadranka J. da dođe u klub smiriti Sablju te Ivana M. Pitao sam Josipa što je to bilo sa Sabljom, a on je rekao da ga nije pustio u VIP bez narukvice te da je Sabljo bio bezobrazan, arogantan i bahat. Pitao sam ima li Sabljo pištolj, a on je rekao da to nije vidio", prisjetio se Knego.

Pitao je Doriana ima li oružje kod sebe jer je znao da je lovac i nosi oružje uvijek sa sobom te mu rekao da je Sabljo možda naoružan u klubu. "Rekao je da ima u autu i da ide po pištolj. Dorian je izašao, a ja sam se fokusirao na Sablju, koji je bio agresivan, stalno se naguravao s nekim iz svoga društva, mahao rukama..." kazao je.

Vidio sam kako netko vadi pištolj iz džepa i daje ga Sablji u ruku

Izašao je iz kluba dočekati Jadranka i Ivana te mu je prišao Dorian, od kojeg je uzeo pištolj i vratio se u klub. "Čuo sam da netko panično viče: 'Šank, šank!' i vidio Sablju kako se nagurava s nekim iz svojeg društva. Vikao je: 'Di je pištolj, daj mi pištolj'. Vidio sam kako mu s lijeve strane prilazi netko sa sivim revolverom te, ne znajući što će dalje biti, izvukao oružje, repetirao ga u pod i držao ga za dršku. Sabljo se derao da će nas sve pobiti i pokušavao uzeti pištolj. Vidio sam kako netko vadi pištolj iz džepa i daje ga Sablji u ruku", rekao je Knego.

"Vidio sam kako se Sablji diže desna ruka prema meni, kako je pištolj usmjeren prema meni... Ispalio sam hitac i poslije mi je sve u magli", tvrdi Knego.

Krivnju za djelo poriče i Mraković. Napomenuo je kako mu uopće nije palo na pamet da bi Knego mogao napraviti neku glupost jer je zaštitar.

"Vraćali smo se prema svojim pozicijama u klubu, a za Knegom je išao ovaj čovjek koji je bio ispred kluba. Nisam imao pojma da će se Knego s nekim sukobiti niti da bilo tko u klubu ima oružje. Knego mi je rekao da netko zove 'šank'. Tamo je bilo nekakvo naguravanje... Vidio sam da netko uzima jaknu sa separea i da ima pištolj u ruci. Uhvatila me panika, počeo sam se odmicati natrag... Planirao sam, čim se sve smiri, tražiti od Knege pištolj i otići kući. Čuo sam pucnjavu, ali nisam vidio tko puca", govorio je Mraković, piše 24 sata.

Ispitano 30-ak svjedoka

Tijekom istrage tužiteljstvo je ispitalo 30-ak svjedoka te naredilo mnoga vještačenja. Prema iskazima zaštitara koji su bili u klubu, Sabljo je radio probleme od dolaska u klub.

Suvlasnik Ritza Mario Gavrić također je rekao da je Sabljo bio neugodan i pijan, da je u više navrata silom pokušavao doći do DJ-a te da je Jumi, s kojim se prvo ljubio i grlio, prislonio pištolj na prsa. Ta se situacija smirila, no Sabljo je i dalje pokušavao doći do pištolja. "U trenutku kad se Sabljo dokopao pištolja i uperio ga prema Kristijanu, on je zapucao. Nisam vidio pištolj u Kneginim rukama sve dok nije ispalio hitac", kazao je Gavrić.

Jadranko J., zvani Juma, kazao je da je Sablju u jednom trenutku doslovno prebacilo. "Počeo je nepovezano pričati, govorio 'kog treba roknut', bio je ljut. Prišao mi je s pištoljem u ruci i zabio mi ga u trbuh i pitao: 'Što ćemo sad, hoćeš da te roknem?'. Nije bio svoj, kao da to nije on. Vidović mu je uspio uzeti pištolj iz ruke te ga odvući na stranu. Koji tren kasnije čuo sam pucnjavu", prisjetio se Jadranko.

Goran Vidović Sabljin je dugogodišnji prijatelj. Na ulasku u Ritz nisu imali problema. Dok je razgovarao s nekim dečkom, vidio je Sablju kako se prepire s Jumom. Vidovića, koji je Sablju pokušavao smiriti i nagovarao ga da ide kući spavati, također je počeo hvatati za vrat, gurati i pokušavao mu je uzeti pištolj iz hlača. "Izvukao sam ga iz džepa i držao u ruci kako mi ga slučajno ne bi uzeo, no iščupao mi je pištolj iz ruke, a Knego je odmah počeo pucati", prisjetio se Vidović te ustvrdio da Sabljo u Knegu uopće nije imao uperen pištolj.

Sabljo je u pucnjavi zadobio ukupno pet prostrijelnih ozljeda i jedno okrznuće, a vještaci su suglasni da su ozljede prouzročila najmanje četiri streljiva. Psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje pokazalo je da Knego u kritično vrijeme bio ubrojiv. Knego i Mraković i dalje se nalaze u istražnom zatvoru.

