Ubio staricu, zamotao u tepih i bacio u bunar. Poznanik ubojice s Trešnjevke: 'On je podvojena ličnost'

Dugih jedanaest godina imanje Damira Keleminčića (65) u Prečnom nadomak Ivanić Grada čuvalo je monstruoznu tajnu. Ni njegovi prijatelji i najbliži suradnici nisu imali pojma da je sposoban za zločin koji je sablaznio zemlju.

Keleminčić je osumnjičen da je žicom zadavio svoju susjedu Slavojku Senišin, zamotao ju u tepih i bacio u bunar kako bi se dokopao njezina stana. Tajnu je čuvao dugih 11 godina dok policija nije riješila misterij nestanka starice koja je živjela na zagrebačkoj Trešnjevci i pronašla njezino tijelo. Oni koji ga poznaju, na ispitivanju na zagrebačkom Županijskom sudu su rekli isto - nisu znali ništa o brutalnom zločinu niti su opazili sporni bunar u kojem je više od jednog desetljeća trunulo tijelo 76-godišnjakinje.

"Damira znam valjda 15 do 18 godina. Bili smo dio većeg društva koje je svake godine išlo na skijanje, kartali smo se, viđali vikendima na kavama, slavili rođendane. Kod njega doma sam bio jednom dok je živio s tadašnjom djevojkom Sandrom. Znam da je preuredio stan u prizemlju u kojem je živio, a jednom je bio spomenuo i kako uređuje i betonira dvorište. Spominjao je i da mora urediti krov, ali da druge susjede nema. U neformalnom razgovoru sam mu rekao da mora prikupiti tri ponude, pribaviti suglasnost… Koje nadimke ima Damir? Are i Foto…", ispričao je Keleminčićev prijatelj, inače odvjetnik E.B., prenosi Jutarnji list.

Da je Keleminčić svima uvijek bio spreman pomoći tvrdi diplomirani inženjer građevine D.Š. koji se s njim počeo družiti još 90-ih godina. U svojom firmi ga je zaposlio 2005. kao pomoćnog vozača odnosno skipera i kod njega je radio pet godina.

"Nikad tema razgovora nije bila nestanak njegove sustanarke, ali je govorio da doma nešto uređuje. Kad sam vidio njegove slike u medijima oko nestanka, za mene je bio šok. On je društven, spreman uvijek svima pomoći pa i nepoznatima. Ima zlatne ruke i ljudima je sitne popravke radio", kazao je na suđenju D.Š.

'Ako je to istina, on je podvojena ličnost'

Vijest koju je saznao iz novina o mračnoj Damirovoj prošlosti umirovljenik T.R. još uvijek nije probavio. Njihovo poznanstvo traje već 30 godina, a u svojoj firmi ga je zaposlio na preporuku kumova.

"Spomenuo je i da je nestala neka žena iz njegove kuće. To mi je rekao hladno i bez emocija. Na imanju u Prečnom sam isto bio jednom, usput i pokazao mi je kuću. No, bunar nisam vidio", ističe 83-godišnji T.R.

Strojarski tehničar N.R., inače sin Keleminčićeva bivšeg šefa T.R. prisjetio se dana kada je čuo da je policija odvela Damira. "Tata je rekao da je na policiji raid neke nestale žene. Sutradan na portalima sam vidio tekstove da je osumnjičen da je neku ženu usmrtio i zakopao. Ništa ne znam o tom strašnom događaju. Ako je sve to istina, onda je on podvojena ličnost, dvije osobe u jednoj", kazao je svjedok.

Slavojka Senišin nestala je na području Trešnjevke 2011. godine pod, tada, nepoznatim okolnostima. Sumnja se da ju je Keleminčić ubio, zamotao u tepih pa tijelo bavio u bunar u dvorištu vikendice nedaleko od Zagreba. Nakon što je sve zatrpao građevinski otpadom i zemljom, okno bunara je maknuo i premjestio ispred vikendice.

Kako bi prikrio hladnokrvni zločin, prvi susjed je prvo krivotvorio dokumentaciju o kupnji njezina stana pa se uselio s obitelji i na njezin dio. Budući da se sve odvijalo u zajedničkoj zgradi na zagrebačkoj Trešnjevci, nitko nije ništa posumnjao.

Tijelo nestale starice pronađeno je 2022. godine na Keleminčićevom imanju. Policija je na slučaju radila godinama, a kada su pronašli trag, u dva su dana prekopali cijelo dvorište kako bi pronašli skriveni bunar.

Sam je Keleminčić u tim trenucima znao da će se razotkriti njegova tajna. Snimke telefonskih razgovora otkrile su kako je panično zvao članove svoje obitelji i priznao im što je učinio, tvrdeći da je staricu ubio u samoobrani. Na početku suđenja je rekao da se ne smatra krivim, a u istrazi se branio šutnjom.

Sinu i ocu priznao sve preko telefona

"Jesi ručao? Ja sam u Prečnom. Kopaju tu s bagerom. Vjerojatno budu našli Slavojku. Tako da, evo, oprosti za sve. Ja sam se od nje branio i to ti pričam tako da znaš", preko telefona je osumnjičeni rekao svom ocu krajem rujna 2022. godine, U dvominutnom razgovoru otac mu govori da si je napravio salatu i da će jesti poriluk koji mu je odnio. Sina je upitao: "Kaj, ti si ju maknul", na što mu je Keleminčić potvrdno odgovorio.

"Da, samo ne smiješ to nikom pričati. Sad oni kopaju tu cijelo dvorište. Pojedi poriluk", poručio je ocu u trenucima kada je shvatio da se policijski obruč steže oko njega.

Nakon toga je okrenuo broj sina. Na početku mu je rekao da je u Prečnom i da policija kopa bunar. "Valjda su sve ljude ispitivali pa je možda netko nešto rekao jer me zafrkavaju da je baba u bunaru", poručio mu je.

"To sam im ja rekao jer su me pitali za bunar", odgovorio mu je sin, navodeći da je to bila neka vrsta zafrkancije u birtiji jer da ni on ne može znati što je bilo zapravo.

Sin je kazao da nikad nije primijetio ništa oko tog slučaja, na što mu je otac ubojica priznao: Ali oni je budu našli. Znaš, ona je mene napala nožem". U nastavku razgovora je na sinovljevo direktno pitanje o ubojstvu starice potvrdio da ju on stoji iza svega, ali i da su mu odvjetnici savjetovali da se brani šutnjom.

"Ne mogu vjerovati da si to napravio", u nevjerici mu je s druge strane slušalice poručio sin. "Nemoj se sad žalostiti, sve će biti OK", odgovorio mu je otac.

Osim za teško ubojstvo, Keleminčiću se sudi i za krivotvorenje službene isprave te ovjeravanje neistinitog sadržaja, budući da si je prisvojio pokojničinu nekretninu.

