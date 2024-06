Četvorica mladića su u ponedjeljak nešto prije 14 sati napala i opljačkala 45-godišnju u širem centru Varaždina, piše eVaraždin.

Napad se, prema riječima njezina supruga, dogodio nedaleko od Pansiona Maltar, u Ulici Franca Prešerna. Mladići su ženu zaskočili, bacili s bicikla i ukrali joj iznos od oko 250 eura. Potom su se preplašili vike žena iz obližnje trgovine, koje su nesretnoj 45-godišnjakinji priskočile u pomoć, pa su pobjegli.

Svjedoci kažu da se radi o pripadnicima jedne nacionalne manjine.

"Znamo koji su to tipovi, stalno operiraju centrom Varaždina, a okupljaju se kod spomenika Pumama, nedaleko od Turista. Već smo policiju upozorili na to, no meni se čini da nitko ništa ne poduzima. Riječ je o 30-godišnjacima, ako nisu i mlađi", rekao je suprug nesretne žene.

"Žena mi je puna razderotina, udarila je rukom i koljenom o pod, još ni ne znamo koje sve ozlijede ima, mora se utvrditi. Sva se trese, popila je tablete za smirenje, trenutno daje izjavu policiji. A policiji su oni jako dobro poznati", tvrdi gospodin vidno potresen situacijom.

Policija se o događaju još nije oglasila.

