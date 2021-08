U pucnjavi koja se u utorak u kasnim noćnim satima dogodila u romskom naselju Parag, u općini Nedelišće u Međimurju, ubijena je jedna ženska osoba dok je šest osoba ranjeno. Prema informacijama iz Policijske uprave međimurske ranjeno je dijete, jedna maloljetna te tri odrasle osobe. Svi su zbrinuti u Županijskoj bolnici u Čakovcu.

Tučnjavi je prethodila svađa među susjedima. Mladić je pucao iz vatrenog oružja nakon što je njegovu obitelj napala susjeda i razbila automobil, doznaje Dnevnik.hr.

"Odjednom čujem rafal, vidio sam sestru, nećake, od nećaka kćerku, kako su padali dolje. Kako je moja sestra pala ni kriva ni dužna, tako može i više tu u romskom naselju pasti", kazao je brat ubijene žene Vid Oršuš, a majka ozlijeđenoga Zlata Ignac dodala je: "Nismo se nadali da će biti tako grozno."

Problematično mjesto

Igor Šegović, vršitelj dužnosti ravnatelja Županijske bolnice Čakovec, objasnio je da je "najmlađa pacijentica imala 10 godina, zadobila je prostrijelnu ranu podlaktice te je nakon pružene pomoći, što saniranja rane, što pružanja psihičke podrške i pomoći, puštena kući."

Policija kaže da je Parag problematično mjesto, no Oršuš upozorava da su dolazili na prijave mještana koji su prijavljivali svaku situaciju od pucanja oružjem u zrak do glasne muzike: "Mislim da je to bilo dovoljno da oni nešto pokrenu po tom pitanju."

"Oružje je danas dostupno svima i jeftino. Romi su oružje kupili od većinskog naroda. Nisu od Roma. Mi smo protiv oružja i mještani Paraga koje je bilo mirno i veselo naselje, bit će i dalje takvo, samo trebamo svi zajedno nešto učiniti i mislim da se naselje može dotjerati", istaknuo je Oršuš.

'Na policiji je da odradi svoj posao'

Sutra je na redu još jedan sastanak o prevenciji u Županiji, a razgovarat će i sa saborskim zastupnikom i predsjednicom Saveza: "Mi smo čak i preko njih apelirali na upoznavanje s problemima u romskim naseljima. Na je saborski zastupnik reagirao i razgovarao s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem."

Božinovićev savjetnik Vladimir Faber na konferenciji za medije kazao je kako se radi "o najobičnijem politikanstvu i izbjegavanju vlastite suodgovornosti."

Oršuš kaže da je Faber upoznat s problemima: "Ne znam zašto je promijenio priču, ali mislim da je i njemu stalo da se makne oružje iz romskih naselja. No, nije na nama, nego na policiji da odradi posao onako kako znaju."