Boris, Marijana i Roberto. Cijela jedna mlada obitelj sinoć je zauvijek zaklopila oči na cesti između Mostara i Čapljine, javlja RTL Danas. Za život se nakon stravične prometne nesreće još bori njihova trogodišnja kćer.

"Djevojčica rođena 2019. godine. Hospitalizirana je na odjelu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje. Zadobila je teške tjelesne ozljede koje su u ovom trenutku opasne po život", kazala je Adrijana Pandža, glasnogovornica Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

U auto obitelji Krstić zabio se, kako se doznaje, hercegovački poduzetnik koji se vraćao s krstitki i također poginuo.

"Četiri su osobe dobile teške tjelesne povrede opasne po život. U nesreći su sudjelovala 4 putnička motorna vozila. tako da sada ne možemo utvrditi uzroke nesreće dok se ne napravi očevid i sva krim tehnička vještačenja predviđena zakonom", kazao je Ljudevit Marić, glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.

Nesreći je kumovao alkohol i utrka?

No, neslužbeno se doznaje da je nesreći kumovao alkohol te da su se muškarci u tri automobila utrkivali. Jednom od njih je izmjereno 2, 5 promila alkohola u krvi. "Danas će se obaviti jedan dio obdukcija ove četiri preminule osobe. Sad idem pisati naredbe. Strojarska vještačenja, prometna, tehnička, sve ono što ide u sklopu očevida", kazala je kantonalna tužiteljica Tanja Marčinko.

"Marijana je bila dugogodišnja istaknuta članica HDZ-a BiH TO Ortiješ i ostavila neizbrisiv trag u svome radu i djelovanju. Obitelji izražavamo iskrenu sućut. Počivali u miru Božjem", poručili su na Facebooku.

U mostarsku je bolnicu stigao još jedan mladi muškarac iz iste nesreće.

'Nesreća nas je sve u Mostaru šokirala i ostavila u nevjerici'

"Druga je osoba muškarac rođen 1987. godine. On je hospitaliziran na klinici za neurokirurgiju. Kod njega su također teške tjelesne ozljede no one u ovom trenutku nisu opasne po život", kazala je Pandža. Ovako tešku tragediju ovaj kraj ne pamti.

"Strašna prometna nesreća u Mostaru sve nas je šokirala i ostavila u nevjerici. Izražavam sućut obitelji i najbližima tragično preminulih. U ovoj teškoj situaciji napravit ćemo sve kako bi pomogli obitelji", poručio je mostarski gradonačelnik.

Trogodišnja je djevojčica prema zadnjim informacijama operirana i stabilnije, no i dalje životno ugrožena.