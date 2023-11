'NISU TO NARKOBOSOVI' / Bivši šef PNUSKOK-a o uhićenjima u Turskoj: 'Ne bih rekao da su Hrvati tražena roba, radi se o nečemu drugome...'

Turski specijalci pohvalili su se Petrakom kojeg su bacili na koljena, nikad to nismo vidjeli u Hrvatskoj, na pitanje događa li se to i u Hrvatskoj kaže: 'Naravno da se događa. Postupanje pripadnika specijalne policije, koji su obučeni za to, rade kako bi spriječili tu osobu da pruži ikakav otpor, da pobjegne'