Barakuda kod Šibenika napala slovenskog ronioca: 'Pitanje je hoće li mu spasiti vid'

Slovenskog ronioca, koji je kod otočića Blitvenice u šibenskom akvatoriju podvodnom puškom lovio ribe, napala je barakuda.

Detalje je za 24sata opisao je njegov prijatelj: "Moj prijatelj je u ljubljanskoj bolnici. Čeka operaciju oka jer se riba zabila u masku koja je prsnula i tako ga ozlijedila. Ne može opisati napad jer mu je zdravlje sada na prvom mjestu i pitanje je hoće li mu liječnici uopće spasiti vid. Riječ je o velikoj ozljedi oka."

Ekipa slovenskih podvodnih ribolovaca ima hrpu iskustva. Najčešće se stacioniraju na Murteru pa gliserima dolaze na lokacije bogate ribom. Isto su napravili i kada se dogodio napad o kojem je obaviještena i policija.

"U utorak prijepodnevnim satima centar 112 je zaprimio prijavu koja je potom proslijeđena i policiji. Pomorska policija je odmah izašla na teren, no djelatnici Lučke kapetanije već su pomogli čovjeku te ga prebacili u šibensku bolnicu. Policija je obavila razgovor te se ustanovilo da je ronioca napala riba prilikom ronjenja i to zbog ispaljivanja iz podvodne puške, no nema tu elemenata prekršajnog, ni kaznenog djela" objasnila je Sanja Baljkas, glasnogovornica PU Šibenik.

Naglasila je kako je u strani ribolovac, u ovom slučaju slovenski državljanin, imao sve potrebne dozvole za ribolov.

