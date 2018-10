ODVJETNICI O SLUČAJU BANDIĆ: ‘Hvala sudu što je građanima vratio vjeru u vladavinu prava’; USKOK će se žaliti

Milan Bandić i ostali nepravomoćno su oslobođeni u aferi Štandovi

Uskok je u petak najavio žalbu na oslobađajuću nepravomoćnu presudu zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i njegovim suradnicima Ivici Lovriću i Zdenki Palac, dok obrana tvrdi da je zagrebački Županijski sud “vratio građanima vjeru u vladavinu prava” nakon postupka čija je svrha bila Bandićeva politička difamacija.

“Većina vas je bila na svim raspravama, stava smo da ovakvo obrazloženje nema utemeljenja u dokazima izvedenima na raspravi”, izjavio je novinarima nakon objave nepravomoćne oslobađajuće presude zamjenik ravnateljice Uskoka Sven Mišković, najavivši da će nakon zaprimanja cjelovitog pisanog obrazloženja presude Uskok uložiti žalbu. Novinarima nije želio komentirati prozivke obrane po kojima su zbog tog slučaja “bez veze potrošili novac poreznih obveznika”.

MILAN BANDIĆ OSLOBOĐEN KRIVNJE ZA AFERU ŠTANDOVI! Sud odlučio da nije nezakonito pogodovao udruzi Željke Markić

Politička difamacija

Lovrićev odvjetnik Krešimir Krsnik ustvrdio je pak da je svrha postupka u tzv. aferi štandovi bila politička difamacija iako se od početka znalo da tu nema kaznenog djela. Ustvrdio je da je Županijski sud oslobađajućom presudom poslao poruku i vratio građanima vjeru u vladavinu prava.

“Od prvog dana je DORH, u kojem rade vrsni pravnici, znao da ovdje nema kaznenog djela. Svrha je očito bila da se nekoga politički difamira. Ako ga se ne može srušiti na izborima, onda su ovo bili potezi i mislim da je ovo opasan presedan koji je sebi dozvolio DORH – da se upustio i da je na kraju priznao da je to politička optužnica”, kazao je Krsnik novinarima nakon presude.

Mijenjanje optužnice

Dodao je da su novci poreznih obveznika potrošeni iako se od prvog dana znalo da tu nema kaznenog djela. Krsnik je zahvalio što je, kako je rekao, sud poslao poruku i vratio građanima vjeru u vladavinu prava.

Bandićeva odvjetnica Ksenija Vržina izrazila je uvjerenje da će Vrhovni sud potvrditi presudu Županijskoga suda i Bandića pravomoćno osloboditi optužbi. Istaknula je da su od početka smatrali da je bespredmetno što se ovakav postupak pokreće.

“Tijekom postupka bile su tri optužnice, tri puta su mijenjali i na to smo ukazali i u završnoj riječi. Smatramo da nisu imali svoj određeni stav, već da je to bio očajnički potez s ovom zadnjom političkom optužnicom, što smo mi od početka tvrdili da je politički postupak. Žao mi je što odvjetnik Hanžeković nije živ, jer je on vjerovao u nevinost gradonačelnika i jer je dobio disciplinsku prijavu jer je izjavio da je to politički postupak”, kazala je Vržina.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i njegovi suoptuženici u petak su oslobođeni od optužbi da su na štetu grada pogodovali udruzi U ime obitelji, a sve zbog ostvarenja Bandićevih osobnih političkih interesa.