"On je inače čovjek koji jako skromno živi i tako se i ponaša. Vjerujem da se radi o zabuni", izjavila je jučer jedna punica o svome uhićenom zetu. Znate već, punica je Ksenija Urličić, nekadašnja siva eminencija HRT-ova Zabavno-glazbenog programa, a njezin zet je Kazimir Bačić, glavni ravnatelj HRT-a, uhićen i osumnjičen za trgovanje utjecajem i primanje mita.

Skroman život u četiri... hm, četrdeset zidova

Punica je vjerojatno bolje nego javnost upoznata sa životom svoga zeta unutar četiri zida, ali osobu koja skupa sa suprugom posjeduje pet stanova, tri kuće, poslovni prostor, apartman i 11-metarsku brodicu, vrlo je oholo nazvati skromnom. A ono "u četiri zida" u Bačićevu bi slučaju bilo - u četrdeset zidova.

Sve će biti nepojmljivo skandaloznije ako se dokaže da se šef javne televizije - po širini utjecaja, dakle, jedan od najmoćnijih ljudi u državi - u slobodno vrijeme bavio kurirskim poslom. Skoro k'o oni što vam na biciklima dovoze pizze i ćevape. Bačić, naravno, nije dostavljao ćevape, osim ako to nije bila lozinka za 50.000 eura koliko je, kako ga sumnjiči USKOK, prenio kao posrednik između svoga rođaka, poduzetnika Milana Lončarića i bivšeg, danas pokojnog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića da ovome osigura dozvole i rješenja za legalizaciju i gradnju njegova projekta. Za te je kurirske poslove, tvrdi USKOK, rođak Bačiću dao stan u Zagrebu vrijedan najmanje 1.021.000 kuna. Dakle, još četiri zida unutar kojih može skromno živjeti, u Radićevoj ulici, stotinjak metara od Trga bana Jelačića.

Nagrada za kurirluk - 12.765 mjesečnih pristojbi

Koliko običan dostavljač pizza i ćevapa treba obaviti dostava i dobiti napojnica da zaradi za stan u najstrožem centru Zagreba, nemoguće je izračunati. Mi, koji svakoga mjeseca HRT-u plaćamo 80 kuna zakonom propisane pristojbe iz koje se isplaćuje i plaća Bačiću, možemo pak izračunati nešto drugo. I to vrlo precizno.

Onih 50.000 eura koje je kurir Kazo torbario za Bandića, prema ovotjednom srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, iznosi 374.480 kuna. Ukupno je to iznos koji mjesečno HRT-u plati 4681 građanin Hrvatske. Vidite one zadnje dvije brojke u 374.480? E, tih 80 kuna je vaša mjesečna pristojba. A vidite onaj zadnji broj u 4.681? E, taj jedan, to ste upravo vi.

Ali, kao u reklamama za kuhinjske noževe koji se također vrte i na HTV-u - to nije sve. Onaj stan u Radićevoj ulici koji je Bačić navodno dobio kao nagradu za posredovanje i kurirluk između svoga rođaka i bivšeg gradonačelnika, kupljen je kešom u lipnju prošle godine za 1.021.234 kune. Preračunato, to je 12.765 mjesečnih pristojbi HRT-u. Odnosno, trebali biste pretplatu plaćati više od 1063 godine kako biste došli do vrijednosti stana koji je šef HRT-a, tvrdi USKOK, dobio za svoje mutne poslove.

Jesmo li plaćali pristojbu na krivi račun?

Reći ćete da miješamo kruške i jabuke, pristojbe i mita? Ali, 12.765 ljudi lani u lipnju je platilo pristojbu HRT-u te time osiguralo i plaću glavnom ravnatelju da sa svoje dužnosti osigura kvalitetan program i pravodobnu informaciju, a ne da se bavi kurirskim torbarenjem. Bačić je funkciju za koju ga plaćamo iskoristio da njome trguje i isposluje pogodnosti za sebe, a novac nije nosio nekom trećerazrednom mafijašu nego tadašnjem gradonačelniku Zagreba.

Mislite li da je javna televizija mogla (do) tada objaviti neku ozbiljnu kritiku na Bandićev račun ili istraživački dublje čačkati po njegovim aferama? Ako mislite da jest, onda ste, kao i većina nas plaćali pristojbu na krivi račun.